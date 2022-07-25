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Şanlıurfa Ticaret Borsası

25.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana karkasKg95,50
97,50NohutKg16,00
16,00BuğdayKg6,00
8,40Preseli pamukKg44,00
50,00MısırKg6,00
6,00Kırmızı kabuklu mercimekKg13,58
14,30

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa işlem

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:17
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:46
Yatsı
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