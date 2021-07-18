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Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

18.07.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde, avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın ölümüyle ilgili olaya karıştığı belirlenerek gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya karışan diğer şüpheli Ö.A'yı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde, 16 Temmuz'da, boşanma aşamasındaki İsa Alkan ile eşinin kardeşi Ö.A. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası yaralanan İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

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