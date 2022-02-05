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Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

05.02.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, 34 BKG 893 plakalı otomobile çarptı.

Araçtan inen kişi ya da kişiler, otomobile silahla ateş açtı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırıda hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka gönderildi.

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