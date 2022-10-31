EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Kadın eş anlamlısı nedir? Kadını kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kadın eş anlamlısı nedir? Kadını kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe diğer dillerden fazlasıyla etkilenen eski bir dildir. Eski bir dil olmasının bir getirisi de oldukça fazla kelimenin yıllar içinde kullanılması olmuştur. Eski Türkçe dönemlerinden itibaren birçok kelime günümüze kadar gelmiş ve evrimleşerek şimdiki hallerini almışlardır. Bunlardan bir tanesi de kadın kelimesidir. Peki, kadının eş anlamı olan kelime nedir?

Kadın eş anlamlısı nedir? Kadını kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe, dilimizin bir dönemini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Eski dönemde kullanılan kelimeler, söz öbekleri ve deyişler bu dönem içerisinde ele alınmaktadır. Eski Türkçeden günümüze kadar gelen birçok kelimeden bir tanesi de kadındır. Kadın kelimesinin kökeni "kraliçe, Hakan eşi veya kızı" anlamlarına gelen "kātūn/ḫātūn" kelimelerine dayanmaktadır. Eski Türkçeye de Soğdcada aynı anlama gelen "ẖātēn" kelimesinden geçmiştir. O dönemde önemli kadın karakterleri tabir etmek için kullanılan bu kelime zamanla daha geniş bir anlam kazanmış ve evrimleşerek günümüzdeki hâlini almıştır. Bu kelime zamanla evrilerek kadın hâlini alsa da hatun kelimesi de günümüzde kullanılır.

Sinema eş anlamlısı nedir? Sinema eş anlamlısı nedir?

Kadın kelimesin anlamı nedir?

Eski Türkçe "kātūn" kelimesi kadın kelimesinin kökenini oluşturmaktadır. Bu kelime dişi cinsiyete sahip herkes için kullanılan bir tabirdir. Hatun kelimesi zamanla kadın hâlini almış ve cinsiyet belirtmek için kullanılmaya başlanmıştır. Hatun kelimesi ise günümüzde kullanılsa da daha çok eski edebî eserlerde görülmektedir. Kadın kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

  • Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen
  • Bayan
  • Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan
  • Hizmetçi bayan
Kalem eş anlamlısı nedir? Kalem eş anlamlısı nedir?

Kadın kelimesinin eş anlamlısı sözcük nedir?

Kadın kelimesi cinsiyet belirten ve daha çok birini tanımlarken kullanılan bir kelimedir. Kadın eş anlamlısı kelimeler birden fazladır ve anlamları aynı olsa da kullanım şekilleri değişiklik göstermektedir. Örneğin hatun kelimesi de bir cinsiyet belirtir fakat daha çok eş anlamında kullanılır. Yine cinsiyet belirten bir kelime olan bayan ise bir hitap biçiminde kullanılmaktadır. Kadının eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Hatun
  • Zen
  • Bayan
  • Dişi
  • Hanım
  • Avrat
  • Eksik etek
  • Eksikli
  • Elkızı
  • Gacı
  • Hatun kişi
  • Karı
  • Kaşık düşmanı
  • Küldöken
  • Nisa
  • Zenne
Modern eş anlamlısı nedir? Modern eş anlamlısı nedir?

Kadının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kadın kelimesi eski bir kelime olması sebebiyle birçok eş anlama ve kullanım şekline sahiptir. Kadın kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Eşinden bahsederken hep hatun kelimesini kullanırdı.
  • Bayan Elizabeth davete katılarak herkesi mutlu etmişti.
  • Hanımıyla birlikte devamlı tatile gitmeyi çok severdi.
Kavga eş anlamlısı nedir? Kavga eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Sene eş anlamlısı nedir? Sene eş anlamlısı nedir?
Okul eş anlamlısı nedir?Okul eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir kadın eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.