Kadın eş anlamlısı nedir? Kadını kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe, dilimizin bir dönemini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Eski dönemde kullanılan kelimeler, söz öbekleri ve deyişler bu dönem içerisinde ele alınmaktadır. Eski Türkçeden günümüze kadar gelen birçok kelimeden bir tanesi de kadındır. Kadın kelimesinin kökeni "kraliçe, Hakan eşi veya kızı" anlamlarına gelen "kātūn/ḫātūn" kelimelerine dayanmaktadır. Eski Türkçeye de Soğdcada aynı anlama gelen "ẖātēn" kelimesinden geçmiştir. O dönemde önemli kadın karakterleri tabir etmek için kullanılan bu kelime zamanla daha geniş bir anlam kazanmış ve evrimleşerek günümüzdeki hâlini almıştır. Bu kelime zamanla evrilerek kadın hâlini alsa da hatun kelimesi de günümüzde kullanılır.

Kadın kelimesin anlamı nedir?

Eski Türkçe "kātūn" kelimesi kadın kelimesinin kökenini oluşturmaktadır. Bu kelime dişi cinsiyete sahip herkes için kullanılan bir tabirdir. Hatun kelimesi zamanla kadın hâlini almış ve cinsiyet belirtmek için kullanılmaya başlanmıştır. Hatun kelimesi ise günümüzde kullanılsa da daha çok eski edebî eserlerde görülmektedir. Kadın kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen

Bayan

Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan

Hizmetçi bayan

Kadın kelimesinin eş anlamlısı sözcük nedir?

Kadın kelimesi cinsiyet belirten ve daha çok birini tanımlarken kullanılan bir kelimedir. Kadın eş anlamlısı kelimeler birden fazladır ve anlamları aynı olsa da kullanım şekilleri değişiklik göstermektedir. Örneğin hatun kelimesi de bir cinsiyet belirtir fakat daha çok eş anlamında kullanılır. Yine cinsiyet belirten bir kelime olan bayan ise bir hitap biçiminde kullanılmaktadır. Kadının eş anlamlısı olan kelimeler:

Hatun

Zen

Bayan

Dişi

Hanım

Avrat

Eksik etek

Eksikli

Elkızı

Gacı

Hatun kişi

Karı

Kaşık düşmanı

Küldöken

Nisa

Zenne

Kadının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kadın kelimesi eski bir kelime olması sebebiyle birçok eş anlama ve kullanım şekline sahiptir. Kadın kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: