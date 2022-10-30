Soy eş anlamlısı nedir? Soyun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçe birçok dilden kelimeyi de içinde barındırır. Orta Türkçe bir kelime olan soy kelimesi çok uzun yıllardan beri dilimizde kullanılır. Türkçe kökenli olan soy kelimesi, Orta Türkçede "sulb, zürriyet" anlamına gelen "soy" kelimesinden evrilmiştir. Soy kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir;

Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, köken, sülale

Cins, tür, çeşit

İyi ve üstün nitelikleri bulunan

Manzum söz

Soy kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Soy kelimesi de sıklıkla karşılan bir kelime olarak ifade edilen kelimelerden biridir. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve aynı kanı taşıyan kişileri ifade eden soyun eş anlamlısı da cümle için aynı anlamda kullanılır. Sülale anlamında da karşımıza çıkan soy sözcüğü aynı zamanda köken olarak da bilinir. Dilimizde soyun eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur. Soy ile aynı anlamı ifade eden anlamdaş kelimeler de bulunur. Soy kelimesinin eş anlamı olan bu kelimeler gerek yazılı ve sözlü metinlerde, gerekse günlük yaşamda konuşma dilinde soy kelimesi yerine kullanılabilir. Soy eş anlamlısı kelimeler:

Asıl

Cins

Damar

Ev

Evlat

Irk

Kan

Köken

Ocak

Sülale

Soyun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soy kelimesi ile aynı anlamı ifade eden birden fazla eş anlamlı kelime bulunur. Soy kelimesi yerine genel olarak eş anlamlıları arasından sülale kelimesi kullanılır. Birçok yerde karşılaştığımız sülale kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup dilimize Arapçadan geçmiştir. Soy eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: