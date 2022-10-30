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Soy eş anlamlısı nedir? Soyun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.10.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı ırktan ve atadan gelen kimselerin oluşturmuş olduğu topluluk anlamına gelen soy kelimesi dilimizde sıkça kullanılır. Dilimizde kullanılan pek çok kelimenin anlamı ve o kelimenin eş anlamlısı oldukça merak edilir. Her gün karşılaştığımız kelimelerin eş anlamlılarını bilmek o kelimeye alternatif bir kelime kullanma avantajı sağlar. Peki, soy kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Soy eş anlamlısı nedir? Soyun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçe birçok dilden kelimeyi de içinde barındırır. Orta Türkçe bir kelime olan soy kelimesi çok uzun yıllardan beri dilimizde kullanılır. Türkçe kökenli olan soy kelimesi, Orta Türkçede "sulb, zürriyet" anlamına gelen "soy" kelimesinden evrilmiştir. Soy kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir;

  • Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, köken, sülale
  • Cins, tür, çeşit
  • İyi ve üstün nitelikleri bulunan
  • Manzum söz
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Soy kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Soy kelimesi de sıklıkla karşılan bir kelime olarak ifade edilen kelimelerden biridir. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve aynı kanı taşıyan kişileri ifade eden soyun eş anlamlısı da cümle için aynı anlamda kullanılır. Sülale anlamında da karşımıza çıkan soy sözcüğü aynı zamanda köken olarak da bilinir. Dilimizde soyun eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur. Soy ile aynı anlamı ifade eden anlamdaş kelimeler de bulunur. Soy kelimesinin eş anlamı olan bu kelimeler gerek yazılı ve sözlü metinlerde, gerekse günlük yaşamda konuşma dilinde soy kelimesi yerine kullanılabilir. Soy eş anlamlısı kelimeler:

  • Asıl
  • Cins
  • Damar
  • Ev
  • Evlat
  • Irk
  • Kan
  • Köken
  • Ocak
  • Sülale
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Soyun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soy kelimesi ile aynı anlamı ifade eden birden fazla eş anlamlı kelime bulunur. Soy kelimesi yerine genel olarak eş anlamlıları arasından sülale kelimesi kullanılır. Birçok yerde karşılaştığımız sülale kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup dilimize Arapçadan geçmiştir. Soy eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Onun bize bu kadar dayılanmasının sebebi sülalesinin arkasında olmasından.
  • Tüm kötü huylarını kökenden almış olacak ki o ailedeki herkes aynı.
  • Bazı köpeklerin cinsi melez olabiliyor.
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