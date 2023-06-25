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Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? 25 Haziran çekiliş sorgulama

25.06.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 25 Haziran Pazar akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle ekrana gelecek olan Şans Topu, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? 25 Haziran çekiliş sorgulama

Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? 25 Haziran çekiliş sorgulama

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçlarını bekliyordu. Şans Topu 25 Haziran Pazar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 25 Haziran Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 25 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Haziran Pazar akşamı saat 20:00'de haftanın son Şans Topu çekilişi yapılacak.

25 HAZİRAN ŞANS TOPU CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

21 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama! ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama!

şans topu

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.


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