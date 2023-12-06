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  4. ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Şans Topu çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Şans Topu çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

06.12.2023 18:15 | Son Güncelleme:
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Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı günün en çok araştırılan konusu oldu. 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleşecek. Haftanın ilk çekilişiyle açılış yapacak olan Şans Topu çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte Milli Piyango ile 6 Aralık 2023 Şans Topu çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Şans Topu çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Şans Topu 6 Aralık Çarşamba çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 ARALIK AÇIKLANDI MI?

Bu haftanın ilk Şans Topu çekilişi sonuçları bu akşam belli olacak. Şans Topu çekilişi 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.


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