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Şansal Büyüka'nın iddiası gündeme damgasını vurdu! "Ülkede sonunda toplumsal bir olay çıkacak"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.12.2024 07:53
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Türk futbolunun tanınan isimlerinden Şansal Büyüka, ligimizin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Galatasaray-Trabzonspor maçı hakkında da açıklamalar yapan Büyüka'nın yorumları sosyal medyada gündem oldu.

Şansal Büyüka'nın iddiası gündeme damgasını vurdu! "Ülkede sonunda toplumsal bir olay çıkacak"

Şansal Büyüka yeni açıklamalarıyla gündemi belirledi. Galatasaray'ın Trabzonspor’u 4-3 yendiği maçı değerlendiren Büyüka'nın sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

"KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM"

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"Yani maç nasıl bitti, saniyeler geçmezken dakikalar nasıl tükendi bunları hiç konuşmadık. Varsa yoksa hakem. Bu bakımdan üzgünüm. Türkiye futboldan konuşmadan, iyi futbolu konuşmadan ki iyi futbolu çok az yakalıyoruz, marka değerini hiç konuşmasın. Kendimizi kandırmayalım."

"ASLINDA BU HAKEMLİK BİR İŞ DE DEĞİL"

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"Bir kale çizgisi kamerası var, bu farklı sadece direkler arasındaki çizgiye düşen topun içeri mi düştü, çizgiyle teması mı var gösteren kamera. Bir de normal çizgi kamerası var yani korner köşesiyle kale direkleri arasını alabilecek, iz düşümü sağlayabilecek bir kamera var. Şimdi stat yapısı diyorlar, benim gördüğüm kadarıyla Aslantepe'ye bu kamera çok rahat konabilir. Yani burada fiziki bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. Burada yine bir araç-gereç, malzeme ya da kameraman eksikliği. Keşke iki tarafta da böyle iki tane konabilseydi. Zaten şu var buradaki hakem 70 metre uzaktaki topun outa çıktığını, çizgiyi geçip geçmediğini görmesi çok mümkün değil, çok sağlıklı değil en azından. Çizgi kamerası olsa bunu çok net yakalardı. Bir kameradan bakıyorsun apaçık geçmiş, top 15 santim outa çıkmış durumda. Bunu nasıl oynatırsın, devam ettirirsin diyorsun. Aslında bu hakemlik bir iş de değil. Fiziki, geometrilik bir iş içeride, dışarıda. Başka kameradan bakıyorsun topla çizginin teması var gibi."

"İLK DEFA BÖYLE KONUŞUYORUM"

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"Yayıncıya sıra gelmişken şunu da söyleyeyim, kendilerini söylediğim için söylüyorum. Sadece yayını çekmek falan değil ki... Tüm Türkiye ayağa kalkmış, hakem konuşuyor. Galatasaray isyan ediyor. Trabzonspor isyanın ötesinde, öfkeli burnundan soluyor. Üç hakemden oluşan neredeyse bir bilirkişi dediğimiz Trio programını Bein Sports gece 01.30'da yayına sokuyor baktığında. Orada, hiç kusura bakmasınlar acemi bir el var ya da çok sayıda acemi el var yönetici olarak. Çok becerdiklerini söyleyemem. Eski kurumumdur. İlk defa böyle konuşuyorum bundan da üzüntü duyuyorum ama hem naklen yayınlarda hem içerik konusunda büyük hatalar yaptıklarını düşünüyorum."

"BU MHK'NİN BU HAKEMLERLE BU LİGİ BİTİRME ŞANSI YOK"

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"Bu MHK'nin bu hakemlerle bu ligi bitirme şansı yok. Allah korusun ülkede sonunda toplumsal bir olay çıkacak. Şimdi başkanlar, yöneticiler mafyavari ağızla böyle... Bunu söylemek zorundayım, kusura bakmasınlar. Verip veriştiriyorlar Seyirci suskun, sakin. Sonuçta sosyal medyadan hıncını öfkesini alıyor ama bir yerde toplumsal bir fiziki hareket olursa bunun faturasının altından ne TFF kalkabilir ne MHK kalkabilir. MHK de TFF de bu fantezilerden vazgeçsin. Gittikleri yol, yol değil. Tamam, genç hakemlerin önüne duvar örmeyelim ama birden de arenanın içine atmayalım."

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