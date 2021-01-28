Sapıkça fantezileriyle gündeme gelen Armie Hammer 'Kriz'le gündeme gelmeye hazırlanıyor

Oscar ödüllü oyuncu Gary Oldman, taciz iddialarıyla gündemde bulunan Armie Hammer ve Golden Globe adaylığı bulunan Evangeline Lilly'nin başrollerini paylaştığı Crisis'ten yeni fragman paylaşıldı. Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Luke Evans, Greg Kinnear, Michelle Rodriguez, Lily Rose Depp, Indira Varma, Kid Cudi gibi yıldızlar bulunuyor.

Crisis, önce sinemalarda sonra dijital platformlarda yayına girecek. Gerçek bir olaydan filme uyarlanan Crisis’in yönetmenliğini Nicholas Jarecki üstleniyor. Nicholas Jarecki, aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme aldı.

CRİSİS HAKKINDA

Eski adı Dreamland olan Crisis, Kanada ve Amerika arasında uyuşturucu madde pazarlanması için organizasyon kuran bir satıcı, bağımlılıktan kurtulmaya çalışan ve oğlunun narkotikle olan gerçek ilişkisini çözmeye çalışan bir mimar ve yanında çalışan araştırmacı ile savaş haline girmek zorunda kalan bir profesörün hikayesini konu ediyor.

Crisis'in 26 Şubat tarihinde sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. 5 Mart tarihinde ise dijital ve VOD olarak izleyici karşısındaki yerini alacak.



