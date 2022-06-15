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Sapkın öğretmen skandalı ! 12 yaş altı öğrencilerini istismar etti

15.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

39 yaşındaki Carol Ann White isimli öğretmen, İskoçya'nın North Lanarkshire kentinde 12 yaşın altındaki iki genç öğrenciyi taciz ettikten sonra üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın korkunç detaylarının ortaya çıkmasının ardından, sicili de kirlenen öğretmen duruşma sonunda gözyaşlarına boğuldu. Şoke olan veliler, şaşkınlıklarını ve üzüntülerini dile getirdiler.

Sapkın öğretmen skandalı ! 12 yaş altı öğrencilerini istismar etti

İskoçya'dan Carol Ann White, öğretmenlik yaptığı iki farklı okulda 12 yaşın altındaki iki öğrencini istismar etti ve onlarla cinsel ilişkiye girdi. Olayların ortaya çıkmasının ardından öğretmen, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğrenci velileri yaşananlar karşısında şoke olurken, White siciline işleyen bu suçlar ve aldığını ceza nedeniyle kahroldu.

BİNLERCE MESAJ ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'deki ilk karantina sırasında bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından, bir polis soruşturması başlatıldı ve polisler, üç haftalık bir süre içinde ikili arasında binlerce mesaj kaydı olduğunu keşfetti. White'ın, görüntülü bir görüşme esnasında öğrencisinden kendisine yakından dokunmasını istediği, tahrik edici başlıklarla kendisinin müstehcen fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı.

ZORLADI

Daha sonra polisle yapılan görüşmelerde, özel eğitime ihtiyacı olan çocuğun, okul gezisi sırasında White tarafından 50 kez dudaklarından öpüldüğü, ayrıca bir film izledikleri esnada öğretmeninin onu dokunarak taciz ettiği ve elini pantolonunun önünden aşağı doğru indirmesi için zorladığını söyledi.

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BİR ÇOCUK DAHA VARDI

Soruşturma polisi, White'ın bir okul mağazasının kabininde dudaklarından öptüğünü söyleyen başka bir çocuğa götürdü. Yapılan görüşmelerde çocuk, White'ın başını kasıklarına dayadığını ve ona göğüslerini sürttüğünü anlattı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Lanarkshire, Uddingston'dan White, 2018 ve 2020 yılları arasında erkeklerle cinsel ilişkiye girmekle ilgili iki suçlamayı reddetmişti, ancak bir hafta süren yargılamanın ardından jüri üyeleri tarafından suçlu bulundu. İki çocuk annesi olan kadın, Şerif Morag Shankland tarafından hapse atıldığı ve süresiz olarak seks suçluları siciline yazıldığı için gözyaşı döktü.

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VELİLER ŞOKTA

Cezanın verildiği duruşmanın ardından White'ın çalıştığı okullardaki bazı öğrenci velileri yaşadıkları şaşkınlığı, duydukları üzüntü ve iğrenmeyi anlattılar. İstismar edilen çocuklardan birinin annesi şunları söyledi: "Hapse girmesine sevindim. Olanlar şok edici ve 2 yıldır kandırılmış gibi hissediyorum.'' dedi.


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