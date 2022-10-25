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  4. Sapkınlığın bu kadarına pes! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Sapkınlığın bu kadarına pes! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

25.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. 30 yaşındaki bir adam, kadın kılığına girip bir köpekle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs ettikten sonra hapse atıldı. Hem görgü tanıklarını hem de yetkilileri şoke eden olay, ülke çapında gündem oldu.

Sapkınlığın bu kadarına pes! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

30 yaşındaki Peter Lerwill, kadın kılığında bir köpekle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs ettiğini kabul ettikten sonra 12 hafta hapis cezasına çarptırıldı ve beş yıl boyunca köpek sahibi olmaktan men edildi. Lerwill, polisin kadın kıyafetleri giymiş bir adamın bir köpekle cinsel ilişkiye girdiğine dair bir ihbar almasının ardından Haziran ayında tutuklanmıştı.

MUAYENE DOĞRULADI

Olayın ardından veterinere götürülen köpeğin herhangi bir yaralanması olmadığı ve sahibine teslim edildiği öğrenildi. Ancak köpeğin muayenesi Lerwill ile hayvan arasında cinsel aktivite gerçekleştiğini doğruladı.

5 YIL SAHİPLENEMEYECEK

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Lerwill'in ise 12 hafta hapis cezasına çarptırıldığı ve ayrıca denetimsiz velayet sahibi olmasını veya bir köpeğe sahip olmasını yasaklayan beş yıllık bir cezai davranış emri aldığı bildirildi. Ayrıca beş yıl boyunca seks suçları siciline işlendi.

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