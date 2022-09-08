YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Şapşap köfte nasıl yapılır? Şapşap köfte malzemeleri neler?

Şapşap köfte nasıl yapılır? Şapşap köfte malzemeleri neler?

08.09.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dana ve kuzu kıymasıyla hazırlanan şapşap köfteyi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bartın yöresine ait bu lezzet hem pratik hem de doyurucudur. Peki şapşap köfte nasıl yapılır? Şapşap köfte malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Şapşap köfte nasıl yapılır? Şapşap köfte malzemeleri neler?

Tadıyla damaklarda tat bırakan şapşap köfte tarifi araştırılmaya başlandı. Bu tarifi ızgarada ya da tavada kızartarak hazırlayabilirsiniz. Öte yandan bu tarifi yanında pilav ya da makarnayla birlikte servis edebilirsiniz. Peki şapşap köfte nasıl yapılır? Şapşap köfte malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ŞAPŞAP KÖFTE MALZEMELERİ

850 gram dana kıyma
150 gram kuzu kıyma
50 gram soğan
30 gram galeta unu
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz

ŞAPŞAP KÖFTE TARİFİ

Köfte malzemelerini bir kapta harmanlayın. Ardından köfte harcının üzerine streç filmle kapatın ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Buzdolabından aldıktan sonra yeniden yoğurun. Parçalar alarak yuvarlayın, üzerine hafifçe bastırın. Hazırlanan köfteleri ızgarada çevirerek pişirin. İsterseniz tavada yağ ekleyerek de pişirebilirsiniz. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef yakitori nasıl yapılır? Yakitori malzemeleri neler?MasterChef yakitori nasıl yapılır? Yakitori malzemeleri neler?
Minimum yağ maksimum lezzet... Airfryerda damak çatlatan tarif! Herkes bayılıyor Minimum yağ maksimum lezzet... Airfryerda damak çatlatan tarif! Herkes bayılıyor
"Evde yoğurt yapmak mı? Çok zahmetli" demeyin! İşte evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı... "Evde yoğurt yapmak mı? Çok zahmetli" demeyin! İşte evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı...
Anahtar Kelimeler:
tarifi köfte bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ı gören şoke oldu! Pantolonunu indirip...

Kim Kardashian'ı gören şoke oldu! Pantolonunu indirip...

İzmir'de korkutan olay! Tarkan'ın konser vereceği dev sahne çöktü

İzmir'de korkutan olay! Tarkan'ın konser vereceği dev sahne çöktü

MasterChef kedi batmaz tarifi nasıl yapılır?

MasterChef kedi batmaz tarifi nasıl yapılır?

Perde pilavı tarifi malzemeleri ve yapılışı nedir?

Perde pilavı tarifi malzemeleri ve yapılışı nedir?

MasterChef pırtımpırt tarifi nasıl yapılır?

MasterChef pırtımpırt tarifi nasıl yapılır?

Masterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası yapımı

Masterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası yapımı

İlginizi Çekebilir

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.