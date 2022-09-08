Tadıyla damaklarda tat bırakan şapşap köfte tarifi araştırılmaya başlandı. Bu tarifi ızgarada ya da tavada kızartarak hazırlayabilirsiniz. Öte yandan bu tarifi yanında pilav ya da makarnayla birlikte servis edebilirsiniz. Peki şapşap köfte nasıl yapılır? Şapşap köfte malzemeleri neler? İşte merak edilenler...
850 gram dana kıyma
150 gram kuzu kıyma
50 gram soğan
30 gram galeta unu
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
Köfte malzemelerini bir kapta harmanlayın. Ardından köfte harcının üzerine streç filmle kapatın ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Buzdolabından aldıktan sonra yeniden yoğurun. Parçalar alarak yuvarlayın, üzerine hafifçe bastırın. Hazırlanan köfteleri ızgarada çevirerek pişirin. İsterseniz tavada yağ ekleyerek de pişirebilirsiniz. Afiyet olsun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum