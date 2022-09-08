Tadıyla damaklarda tat bırakan şapşap köfte tarifi araştırılmaya başlandı. Bu tarifi ızgarada ya da tavada kızartarak hazırlayabilirsiniz. Öte yandan bu tarifi yanında pilav ya da makarnayla birlikte servis edebilirsiniz. Peki şapşap köfte nasıl yapılır? Şapşap köfte malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ŞAPŞAP KÖFTE MALZEMELERİ

850 gram dana kıyma

150 gram kuzu kıyma

50 gram soğan

30 gram galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

ŞAPŞAP KÖFTE TARİFİ

Köfte malzemelerini bir kapta harmanlayın. Ardından köfte harcının üzerine streç filmle kapatın ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Buzdolabından aldıktan sonra yeniden yoğurun. Parçalar alarak yuvarlayın, üzerine hafifçe bastırın. Hazırlanan köfteleri ızgarada çevirerek pişirin. İsterseniz tavada yağ ekleyerek de pişirebilirsiniz. Afiyet olsun...

