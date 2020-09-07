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Sarah Jessica Parker'ın plaj keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Amerikalı oyuncu Sarah Jessica Parker, eşi Matthew Broderick ile New York'un sahil beldesi Hamptons'ta görüntülendi.

Sarah Jessica Parker'ın plaj keyfi

Siyah bir mayo tercih ettiği görülen Parker, eşiyle birlikte hafta sonunun tadını çıkardı.

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Bir hayli keyifli olduğu görülen denizden Sarah Jessica Parker, denizden çıktıktan sonra kurulandı ve uzun süre güneşlendi.

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Oyuncu, daha sonra da arkadaşıyla sohbete daldı.

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Matthew Broderick ise eşinin aksine güneş uzak kalmayı tercih etti.

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Broderick, gün boyu şemsiyenin altında oturarak kitap okudu.

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Sarah Jessica Parker, bir dönem ekranlara damga vuran ve 1998 ile 2004 yılları arasında ekrana gelen 'Sex and the City' dizisi ile kariyerinde zirveyi görmüştü.

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