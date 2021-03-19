Sarah Kohan, küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Güzelliği simgeleyen emojilerle koyduğu fotoğrafları "Bu hafta" başlığı ile paylaşan Sarah, kısa süre içinde 68,000 beğeni aldı. Geçen ocak ayında hakkında kocasını aldattığı iddiaları ortaya atılan Sarah, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmişti.

Sarah, bu iddialara sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaprak cevap vermişti. "Kocamı aldattığımı iddia eden tüm medya organlarına: Javier ile tanıştığımdan bu yana kesinlikle bir başkası ile ne fiziksel ne de duygusal olarak beraber olmadım."



