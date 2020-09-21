Saray Mutfağından Gelen Lezzet: Dillere Destan Orman Kebabı tarifi

Daha önce hiç kebap yapmayı denemediyseniz tencerede orman kebabı tarifi tam da size göre. Hem kolay hem de çok lezzetli ve doyurucu bu tarifi denemekten çekinmeyin. Orman kebabı yaparken ne çeşit et kullanırsanız kullanın günlük almanız gereken protein miktarını yeterli bir şekilde karşılar. İçerisine eklediğiniz tüm sebzeler C vitamini açısından oldukça zengindir. Havuçta bol miktarda bulunan antioksidanlar, bezelyede bulunan demir, potasyum ve magnezyum ile hazırladığınız yemek tam bir sağlık deposu.
En güzel orman kebabı tarifini deneyerek en güzel misafir sofralarının mimarı olabilirsiniz. Orman kebabı tarifinde daha da ustalaşmak ve yaptığınız yemekle herkesi etkilemek için ipuçlarını ve servis önerilerini dikkate almayı unutmayın.
Tarifi yaparken dana yerine kuzu kuşbaşı veya kuzu incik kullanabilir, kıyma kullanarak verilen tarifi kıymalı orman kebabı tarifine çevirebilirsiniz. Pişirme süresini azaltmak isterseniz düdüklü tencereden yardım alabilirsiniz.
Eğer acı sivri biber bulamazsanız tatlı biber kullanıp baharat olarak acı toz biber ekleyebilirsiniz.
Orman kebabı tarifi fırında da yapılabilir. Denemek isterseniz ise yine aynı şekilde malzemeleri hazırlayıp pişirme işlemini yapın. Sebzelerin iyice yumuşamasına izin vermeden hafif diri bırakın ve hazırlanan karışımı bir fırın kabına aktarın. Üzerinin kurumasının önüne geçmek için bir fırın kağıdını hafifçe ıslatın. Fırın kabının üzerini ıslatılmış fırın kağıdı ile güzelce kaplayın. Fırını 200 dereceye ayarlayın ve 15-20 dakika pişirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta her fırının ayarının ve pişirme zamanının farklı olabileceğini unutmamak. Kötü bir sonuç ile karşı karşıya kalmamak ve verdiğiniz emeğin boşa gitmemesi için ara ara yemeği kontrol etmeyi unutmayın.
Fırından çıkarmadan beş dakika önce fırın kağıdını çıkarıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilir hatta biraz beşamel sos hazırlayıp peyniri eklemeden önce orman kebabınızın üzerini sosla kaplayıp kaşar peynir ekleyip bir 10 dakika daha pişirerek orman kebabı tarifini daha da farklılaştırabilirsiniz.
Yemeğe vejetaryen misafirleriniz geliyor ya da o gün canınız et yemek istemiyorsa eti tariften çıkarıp kendi sebzeli orman kebabı tarifinizi yaratabilirsiniz. Yukarıdaki tarifi bol vitaminli ve doyurucu bir sebze yemeğine çevirebilir et yerine içine patlıcan ve kabak gibi birkaç çeşit daha sebze ekleyebilirsiniz.
Tüm et yemeklerinde olduğu gibi orman kebabının da yanına en çok yakışan şey şüphesiz güzel bir pilavdır. Tane tane pişirilmiş tereyağlı bir pirinç pilavı hazırladığımız yemeğin yanında enfes olur. İsterseniz pilavı arpa ya da tel şehriyeli de yapabilirsiniz.
Göze daha güzel gözükmesi için servis ederken küçük güveç kaselerini kullanabilirsiniz. Güveçler sofranıza ayrı bir hava katar.
Orman kebabını fırında yaptıysanız direkt olarak porsiyonlara ayırarak küçük güveçlerde de pişirebilirsiniz.
Pilav dışında eğer tarifte patates kullanmadıysanız yanına tam kıvamında bir patates püresi de çok yakışır.
Yanına yapacağınız bol salatalıklı bir cacık ya da güzel bir salata hem yemekleri çok güzel bir şekilde tamamlayacak hem de güzel bir ferahlık verir..
Verilen tarife göre yapıldığı takdirde orman kebabının bir porsiyonluk kalorisi yaklaşık olarak 250 ile 280 kcal arasında değişmekte. Tabii ipuçlarında anlatıldığı gibi beşamel sos ve kaşar peyniri eklenirse kalorisi de artar. Beşamel sosun içerisinde bolca bulunan un ve yağdan dolayı soslu ve kaşar peynirli yapılırsa porsiyon başına yaklaşık olarak 150 ile 180 kcal arasında bir kalori artışı olur. Beşamel sos eklemeden daha az miktarda rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek hem lezzetli hem de diyetinizi bozmadan orman kebabının tadını çıkarabilirsiniz.
Afiyet olsun!
Okuyucu Yorumları 0 yorum