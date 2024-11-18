Sarı saçlarından vazgeçti! Kendall Jenner yeni imajıyla olay oldu! İşte son görünümü

Moda dünyasının aranan isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösteriliyor. 28 yaşındaki ünlü model yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Tarzıyla zaman zaman eleştirilen Jenner, geçtiğimiz aylarda saçlarını sarı renge boyamıştı ve bu radikal kararı eleştiri almıştı. Değişik tarzlarla karşımıza çıkan ünlü model, yine imaj değişikliğine gitti.

SARI SAÇLARINDAN VAZGEÇTİ!

Sevilen model saçlarını kısacık kestirip, eski doğal renginde boyadı. Sarı saçlarından vazgeçen ünlü isim, yeni halini sosyal medya hesabında yayınladı. Yeni saçları ise çok beğenildi.

Ünlü modele beğeni ve yorum yağdı.