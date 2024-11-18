MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sarı saçlarından vazgeçti! Kendall Jenner yeni imajıyla olay oldu! İşte son görünümü

Sarı saçlarından vazgeçti! Kendall Jenner yeni imajıyla olay oldu! İşte son görünümü

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.11.2024 10:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı cesur paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelen dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sarı saçlarından vazgeçti. Ünlü ismin yeni imajı gündem oldu. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan genç modele beğeni ve yorum yağdı.

Sarı saçlarından vazgeçti! Kendall Jenner yeni imajıyla olay oldu! İşte son görünümü

Moda dünyasının aranan isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösteriliyor. 28 yaşındaki ünlü model yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Ekran görüntüsü 2024-11-18 101300

Tarzıyla zaman zaman eleştirilen Jenner, geçtiğimiz aylarda saçlarını sarı renge boyamıştı ve bu radikal kararı eleştiri almıştı. Değişik tarzlarla karşımıza çıkan ünlü model, yine imaj değişikliğine gitti.

Ekran görüntüsü 2024-11-18 101505

SARI SAÇLARINDAN VAZGEÇTİ!

Sevilen model saçlarını kısacık kestirip, eski doğal renginde boyadı. Sarı saçlarından vazgeçen ünlü isim, yeni halini sosyal medya hesabında yayınladı. Yeni saçları ise çok beğenildi.

image (4)

Ünlü modele beğeni ve yorum yağdı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner
En Çok Okunan Haberler
İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

Önce Samsun şimdi Erzurum! Donup kalan hayvanlar olay oldu

Önce Samsun şimdi Erzurum! Donup kalan hayvanlar olay oldu

İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

Yolcu otobüsü devrildi! Acı haber...

Yolcu otobüsü devrildi! Acı haber...

Neymar adım adım Türkiye'ye geliyor! Tüm takımlar reddetti, tek çaresi Süper Lig...

Neymar adım adım Türkiye'ye geliyor! Tüm takımlar reddetti, tek çaresi Süper Lig...

Sinan Engin transferi canlı yayında duyurdu! "F.Bahçe'ye hayırlı olsun"

Sinan Engin transferi canlı yayında duyurdu! "F.Bahçe'ye hayırlı olsun"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.