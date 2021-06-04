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  4. Sarıyer'de iş makinesi ve moloz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Sarıyer'de iş makinesi ve moloz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

04.06.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Sarıyer'de iş makinesi ve moloz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Kemerburgaz istikametinde ilerleyen Üzeyir Oğuz'un kullandığı iş makinesi ve moloz yüklü olan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Üzeyir Oğuz ile yanındaki bir kişi yaralanırken, kamyondaki iş makinesi ve molozlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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