Sarıyer Spor ile Sarıyer İçecek’ten anlamlı sponsorluk anlaşması

Sarıyer Spor Kulübü ile Sarıyer İçecek arasında, Sarıyer’in ortak değerlerini yansıtan önemli bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Yapılan iş birliği kapsamında Sarıyer İçecek, kulübün 2025–2026 sezonunda forma sırt sponsoru oldu. Bu anlamlı birliktelik, Sarıyer’in martısı, denizi ve köklü kimliği ile Sarıyer İçecek’in yerel tatlarını aynı çatı altında buluşturuyor.

“Adımıza yakışır bir sponsorluk”

Anlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Emre Yaldız, bu iş birliğinin kulüp açısından çok değerli olduğuna dikkat çekti: “Sarıyer’in adını taşıyan, şehrimizin simgesi olmuş bir markayla aynı yolda buluşmak bizim için çok kıymetli. Hem kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya hem de gençlerimize daha güçlü bir gelecek sunmaya destek olacak bu sponsorluk, adımıza yakışır bir birliktelik oldu. Sarıyer’in martısı, denizi ve tarihiyle anlam bulan kimliğimiz, Sarıyer İçecek’in lezzetleriyle birleşti. Bizlere güvenip destek oldukları için Sarıyer İçecek ailesine ve özellikle Sayın Hüseyin Karadayı’ya teşekkür ediyorum. Bu güçlü iş birliğiyle takımımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum.”

“Ortak değerlerde buluştuk”

Sarıyer İçecek Medya İletişim Müdürü Hüseyin Karadayı ise anlaşmanın her iki taraf için de özel bir anlam taşıdığını vurguladı: “Sarıyer, bizim için sadece bir semt adı değil; deniziyle, martısıyla, tarihiyle ve kültürüyle büyük bir değer. Sarıyer İçecek olarak biz de bu değeri markamızın lezzetlerinde yaşatıyoruz. Sarıyer Spor Kulübü ile sırt sponsorluğu anlaşmamız, sadece bir sponsorluk değil, ortak değerlerimizin buluşmasıdır. Böylesine köklü bir kulübün yanında olmak bizler için gurur verici. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz ve bu iş birliğinin Sarıyer’e, kulübümüze ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum.”

Birlikte Daha Güçlü

Sarıyer Spor ile Sarıyer İçecek’in iş birliği hem sahada hem de saha dışında kente değer katacak yeni projelerin habercisi olarak görülüyor. Ortak amaç; Sarıyer adını en iyi şekilde temsil etmek ve taraftarlara, sporculara daha güçlü bir gelecek sunmak.

