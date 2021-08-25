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  4. Sarıyer'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Sarıyer'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

25.08.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün sola yanaşmak için hamle yaptığı otomobil, yanında seyir halinde olan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet, kayarak park halindeki başka bir otomobile vurarak durdu. Motosiklet sürücüsünün yolda yaklaşık elli metre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durduğu feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bahçeköy, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün sola yanaşmak için hamle yaptığı otomobil, yanında giden Mehmet A.'nın kullandığı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet sürüklenerek park halindeki başka bir otomobile vurarak durdu. Sürücü Mehmet A. yolda yaklaşık elli metre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yandan vurduğu motosikletin kayarak park halindeki otomobile çarptığı ve sürücünün de yolda kayarak gittiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca motosikletin savrulup kayarak gittiği yerden saniyeler önce iki kadının geçtiği de görülüyor.

"MOTOR DA ÇOK SÜRATLİ GELİYORDU"

Kazanın meydana geldiği cadde üzerinde esnaf olan Alper Siner, "Yukarıdan gelen araç sinyal vererek sola yanaşmak istedi. Motor da çok süratli geliyordu. Arabanın yanına çarpıp, burada başka bir arabaya çarpıp, motor durdu ama arkadaş bayağı bir yaklaşık 30 metre sürüklendi. Allah'tan kırıklarla falan atlattı ama açıkçası çok ciddi bir kazaydı. Burası düz bir yol, düz ve geniş bir yol. Çok fazla sürat yapıyor arabalar. Biz birçok devlet kurumuna başvurduk, bir tümsek yapılsın diye. Ama hiçbirinden netice alamadık, hiçbir şekilde ilgilenmediler. Yarım saat önce aşağıda bir kaza daha oldu. Burada haftada birkaç kaza oluyor. Umarım bir an önce buraya bir tümsek yaparlar, sürat olayı biter ve kazalar da sona erer. Biz her gün burada bir kaza haberi duyuyoruz neredeyse" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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