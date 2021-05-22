Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol dövmeleriyle dikkat çekti| İşte Buse Varol'un yeni hobisi...

Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında hayatını birleştirmesiyle yakından tanınmaya başlayan Buse Varol, İnstagram hesabını aktif kullanmasıyla da gündeme geliyor. Varol, son olarak yaptırdığı yeni dövmelerini sosyal medya hesabından yayınlamasıyla çok konuşuldu. Öte yandan kendisi gibi eşi Alişan'da Demet Akalın ile sunuculuğunu yaptığı 'Sabah Sabah' programının final yapacağının ortaya çıkması ile gündem oldu.

Alişan'ın eşi Buse Varol'un yeni hobisi: Her yanını dövme doldurdu!

2018 yılında şarkıcı Alişan ile hayatını birleştiren Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Her yanına dövme yaptırdı Geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Eliz'i kucağına alan ve tekrar anne olma duyusunu tadan Varol, vücudunun her yanına kazıttığı dövmeler ile gündeme geldi.

Varol, el ve ayak bileklerine yaptırdığı minimal dövmelerini İnstagram hesabından yayınladı. Her geçen gün dövmeleri artan Varol'un yeni hobisinin bu olduğu düşünüldü.

Ekranlara veda edecek Öte yandan eşi Alişan'ın şarkıcı Demet Akalın ile bir süredir Star TV ekranlarında sunduğu 'Sabah Sabah' adlı programın biteceğinin konuşulması ile gündeme geldi.

Peş peşe açıkladılar Hem Söylemezsem Olmaz’da Arto’nun hem de Uçankuş TV'de Demet Akalın’ın yakın arkadaşı Esra Balamir’in ifadesine göre önümüzdeki hafta final bölümü ekrana geleceği söylendi.