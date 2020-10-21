MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Altay koronavirüs oldu

Şarkıcı Altay koronavirüs oldu

21.10.2020 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şarkıcı Altay koronavirüs oldu

Sevilen şarkıcı Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Altay'ın sağlık durumu hakkında da bilgi geldi.

Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan Altay'a nazar değdi.

50 yaşındaki Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.

Altay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.

"EVİMDE İZOLE OLMUŞ DURUMDAYIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsız sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma 'pozitif' olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım" dedi.

Şarkıcının paylaşımını gören birçok ünlü isim ise 'geçmiş olsun' yorumları yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Duygularını açıklamasını isteyince dayanamadı!Duygularını açıklamasını isteyince dayanamadı!
Boran Kuzum'dan dikkat çeken Miray Daner paylaşımı!Boran Kuzum'dan dikkat çeken Miray Daner paylaşımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Altay’ın kovit olduğu çok büyük bir habermi?

En Çok Okunan Haberler

Macron ve Putin arasında kritik görüşme

Macron ve Putin arasında kritik görüşme

Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi

Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!

Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!

Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında tepki çeken görüntüler

Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında tepki çeken görüntüler

Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!

Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Demet Özdemir İtalya'yı salladı

Demet Özdemir İtalya'yı salladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eski nişanlısına bakışı olay oldu! Sinan bu yüzden mi ayrıldı?

Eski nişanlısına bakışı olay oldu! Sinan bu yüzden mi ayrıldı?

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Diğer Haberler

Maskeden yaptığı bikiniyle Instagram’ı birbirine kattı

Kim inanır 52 olduğuna! Maskeyi göğsüne taktı

Menajerimi Ara’nın Peride’si Ayşenil Şamlıoğlu cesur pozuyla gündem yarattı!

Genç kızlara taş çıkartan dekolteli poz...

Nicole Scherzinger sauna pozuyla dikkat çekti

Saunanın keyfini çıkarıp paylaşım yaptı

Sosyal medya fenomeni Ali Biçim, Danla Bilic’e olan aşkını ilan etti!

Duygularını açıklamasını isteyince dayanamadı!

Zehra Çilingiroğlu sporda! 'İnsanlara yaklaşmıyorum'

Sporda! 'İnsanlara yaklaşmıyorum'

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri koruda gizli mi buluşuyor? Aslı Enver isyan etti

Koruda aşk iddialarına isyan etti!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.