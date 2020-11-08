Şarkıcı Berkay yasaklara isyan etti! ‘Siz kimsiniz...’

Özlem Ada Şahin’le mutlu bir evliliği olan şarkıcı Berkay, koronavirüs pandemisinin sanat dünyasını derinden etkilediğini belirtti. Ünlü şarkıcı Berkay, koronavirüs pandemisiyle getirilen yasaklar için sert sözler sarf etti. Yayınlanan genelgeyle birlikte paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetlerin saat 22.00’de sona ermesine karar verildi.

Müzik sektörüne yönelik uygulamaların yapılmasını eleştiren ünü şarkıcı adeta çileden çıktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, müzik sektörünün büyük bir yıkım yaşadığını ifade etti.

‘İŞİMİ YAPMAYI ÖZLEDİM’

Sahnede şarkı söylerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Berkay, “Şarkı söylemeyi işimi yapmayı çok özledim. Yapabilir miyim? Hayır yapamazsın. Eee müzisyeni, rodisi, ses teknisyeni, ışıkçısı, güvenliği, asistanı, menajeri, garsonu, valesi... Ulan herkes? Yoksunuz! Siz kimsiniz? İşiniz ne? Sanat ne? Sanatçı ne? Üreten ne, kimsiniz? Yüce Rabbim yardım etsin tüm bu sektörden ekmek kazanan herkese” notunu ekledi.

