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Şarkıcı Can Bonomo ile evlenen oyuncu Öykü Karayel hamile mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Can Bonomo ile birinci evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Bodrum'da bulunan oyuncu Öykü Karayel'in hamile olduğu iddia edildi...

Şarkıcı Can Bonomo ile evlenen oyuncu Öykü Karayel hamile mi?

Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti 11 Temmuz ‘018’de dünyaevine girmişti. Çift, sonrasında balayı için Çeşme’yi tercih etmişti. Evliliklerinde birinci yılı geride bırakan ünlü çift, yıl dönümlerini kutlamak için ünlü oyuncunun ikiz kardeşi Ezgi Karayel ile birlikte soluğu Bodrum’da aldı.

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Ezgi Karayel gün boyunca denize girerken Öykü Karayel uzun bir tunik giyip gölgede kalmayı tercih etti. Elini zaman zaman karnına koyan oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. (magazinn.com)


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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel

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