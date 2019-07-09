Şarkıcı Can Bonomo ile evlenen oyuncu Öykü Karayel hamile mi?

Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti 11 Temmuz ‘018’de dünyaevine girmişti. Çift, sonrasında balayı için Çeşme’yi tercih etmişti. Evliliklerinde birinci yılı geride bırakan ünlü çift, yıl dönümlerini kutlamak için ünlü oyuncunun ikiz kardeşi Ezgi Karayel ile birlikte soluğu Bodrum’da aldı.

Ezgi Karayel gün boyunca denize girerken Öykü Karayel uzun bir tunik giyip gölgede kalmayı tercih etti. Elini zaman zaman karnına koyan oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. (magazinn.com)



