Şarkıcı Cenk Eren'den şaşırtan hamle! Ajda Pekkan'ı dudağından...

Bodrum'da sahne alan Cenk Eren, sahnenin ardından kulisten ayrıldı ve sahne arkasına geçti. O sırada sahneye çıkmak için hazırlık yapan Ajda Pekkan'a eşlik etti.

DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Dinleyicilerin Ajda Pekkan'ın sahneye çıkmasını beklediği esnada Cenk Eren, Pekkan'ın yanına gitti ve "İyi Sahneler" deyip süperstarı kendine çekip dudağından öptü.

CENK EREN KİMDİR?

56 yaşındaki Cenk Eren birden fazla müzik çalışmasına imza atmış bir şarkıcıdır. 1966 yılında 'Yüksel Venedik' ismiyle Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. Sahne adı 'Cenk Eren'dir. Müzik kariyerine, Ankara'da gece kulüplerinde sahne alarak başladı. 1995'te ilk albümü 'Ve Cenk Eren'i piyasaya sürdü. Sunuculuk deneyimi de olan Cenk Eren, ilerleyen yıllarda Muhteşem İkili, Kiraz Mevsimi, Kasetimi Al, Selda Bağcan Şarkıları gibi albüm çalışmalarına imza attı.





