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  4. Şarkıcı Derya Uluğ'a kilosu kadar 'beyaz altın' hediyesi! Duyunca şaştı kaldı

Şarkıcı Derya Uluğ'a kilosu kadar 'beyaz altın' hediyesi! Duyunca şaştı kaldı

26.09.2024 21:08
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Edirne'nin İpsala ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, renkli ve sürpriz dolu anlarla son buldu. Ünlü sanatçı Derya Uluğ, festivalin son gününde muhteşem performansıyla izleyenleri coşturdu. Geceyi unutulmaz kılan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, sahnede Uluğ'u şaşırtan bir sürpriz yaptı.

Başkan Kerman, Derya Uluğ'a hitaben “Derya Hanım'a kilosu kadar altın vereceğiz” dediğinde, hem sanatçı hem de izleyiciler hayrete düştü. Sahneye getirilen elektronik teraziyle tartılan Derya Uluğ'a, kilosu kadar İpsala'nın "beyaz altını" olarak bilinen İpsala pirinci hediye edildi.

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Başkan Kerman, Türkiye'de sofralardaki dört tabak pirincin birinin İpsala'da yetiştiğini belirterek, Derya Uluğ'dan İpsala pirincinin tanıtımı konusunda destek istedi.

SÜRPRİZ KARŞISINDA ŞAŞIRDI

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Sahnede bu sürpriz karşısında şaşıran Derya Uluğ, kendisine takdim edilen İpsala pirincini büyük bir memnuniyetle kabul etti.

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Bu anlamlı etkinlikte, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yer aldı ve İpsala pirincinin hem bölge hem de ülke ekonomisine olan katkılarından bahsederek, festivalin tarım ve kültürel değerlerin buluştuğu önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. (İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ
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