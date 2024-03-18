Şarkıcı Derya Uluğ’dan Kızılcık Şerbeti itirafı: "Teklif gelirse..."

Şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Şarkıcı bu kez katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

Uluğ, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyunculuk hakkında da konuşan Uluğ, Kızılcık Şerbeti dizisine olan hayranlığını belirtti.

"ÇOK SEVİYORUM"

'Oyunculuğu düşünür müsün? Şu an bir Türk dizisinde oynasan hangisini seçerdin?' sorusuna Derya Uluğ şu cevabı verdi:

"Benim zaten küçük yaşlardan itibaren yıl sonu temsillerinde tiyatro oynamışlığım çok var. Hep bir merakım vardı. Çok film ve dizi izlerim. Seviyorum kendimde yeni şeyler keşfetmeyi. Bu konuda bir teklif gelirse kapımı kapatmam. Böyle bir teklif geldiğinde onun hakkını verebilmek için her türlü eğitimi alır ve hazırlanırım. Şu an bir dizide oynasam o “Kızılcık Şerbeti” olurdu. Çok seviyorum. Çıktığı günden beri hayranıyım o dizinin. Orada oynamak isterdim.









