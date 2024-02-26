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Şarkıcı Doğuş rahatsızlanınca hastaneye gitti! Acil ameliyat kararı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 09:57
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"Biraz ara vermiştim ama sahalara geri döndüm" diyerek sevenlerini heyecanlandıran şarkıcı Doğuş'tan üzücü haber geldi. Basit bir rahatsızlık için hastaneye giden Doğuş apar topar ameliyata alınacağını öğrendi.

Şarkıcı Doğuş rahatsızlanınca hastaneye gitti! Acil ameliyat kararı

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren şarkıcı Doğuş geçtiğimiz gün bir mekanda sahne almıştı. "Biraz ara vermiştim ama sahalara geri döndüm. Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm, çocuklarım gidip geliyor" diyen Doğuş rahatsızlandı.

Müge Dağıstanlı'nın paylaştığı habere göre; ufak bir rahatsızlık için hastaneye giden Doğuş böbreğinde 12 cm'lik bir kist olduğunu öğrendi.

Şarkıcı kontroller sonrası acil ameliyata alınması gerektiğini öğrendi.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEYDİ

Hoşkedem Hidayetkızı ile evli olan Doğuş, haklarında çıkan ihanet ve boşanma iddialarıyla ilgili "Özel hayata, özel müdahaleye yokuz. Mahkememiz devam ediyor çünkü zamanı gelince açıklama yapılır" demişti.


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Doğuş
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