Şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı hemen Türkiye'ye geldi! Pozlarına yorum yağdı

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş'un böbreğinde kist çıkmış ve acil ameliyata alınması gerektiği haberleri gündeme gelmişti.

Doğuş'un rahatsızlığını duyan karısı apar topar Türkiye'ye döndü. 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen Doğuş eşini yanından bir an olsun ayırmıyor.

"Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm, çocuklarım gidip geliyor" diyen Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı aile pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın pozlarına şarkıcının hayranlarından yorum yağdı. Doğuş'un eşini görenler "Ne güzel", "Çok güzel bir ailesiniz", "İhanet iddialarının yalan olması güzel" yorumlarında bulundu.







