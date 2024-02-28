MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı hemen Türkiye'ye geldi! Pozlarına yorum yağdı

Şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı hemen Türkiye'ye geldi! Pozlarına yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.02.2024 08:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Ameliyat olacağı söylenen Doğuş'un Azerbaycan'da yaşayan eşi apar topar Türkiye'ye geldi ve kocasıyla pozlarını paylaştı.

Şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı hemen Türkiye'ye geldi! Pozlarına yorum yağdı

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş'un böbreğinde kist çıkmış ve acil ameliyata alınması gerektiği haberleri gündeme gelmişti.

Doğuş'un rahatsızlığını duyan karısı apar topar Türkiye'ye döndü. 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen Doğuş eşini yanından bir an olsun ayırmıyor.

Belden aşağısı şoke etti! Şeffaf çorap giyip... Belden aşağısı şoke etti! Şeffaf çorap giyip...

"Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm, çocuklarım gidip geliyor" diyen Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı aile pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

1

Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın pozlarına şarkıcının hayranlarından yorum yağdı. Doğuş'un eşini görenler "Ne güzel", "Çok güzel bir ailesiniz", "İhanet iddialarının yalan olması güzel" yorumlarında bulundu.

2

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahneye çıktı sosyal medya yıkıldı! Sesi ve dansıyla olay olduSahneye çıktı sosyal medya yıkıldı! Sesi ve dansıyla olay oldu
Yanlışlıkla paylaşıldı! Kızının yüzünü gösterdiYanlışlıkla paylaşıldı! Kızının yüzünü gösterdi
Duyduklarına inanamadı bir kez daha sordu! 'Patronum zam yapmadı...'Duyduklarına inanamadı bir kez daha sordu! 'Patronum zam yapmadı...'
Anahtar Kelimeler:
Doğuş
En Çok Okunan Haberler
Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar

Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar

Dövizle ödemelerde yeni dönem!

Dövizle ödemelerde yeni dönem!

Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı

31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı

Fenerbahçe tribünleri Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi

Fenerbahçe tribünleri Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi

Duyduklarına inanamadı bir kez daha sordu! 'Patronum zam yapmadı...'

Duyduklarına inanamadı bir kez daha sordu! 'Patronum zam yapmadı...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.