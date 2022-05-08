Şarkıcı Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla nefesleri kesti!

Şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isim, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

EBRU POLAT'TAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

Ebru Polat, derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Gönderileriyle gündemden düşmeyen isim Ebru Polat, Instagram'ın en cesur isimlerinden biri.

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan 38 yaşındaki Ebru Polat geçtiğimiz haftalarda takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapmış ve en çılgın anını anlatarak duyanları şaşkına çevirmişti.

"OKULU SOYMUŞTUK"

Bir takipçisinin "Lisedeki en çılgın anın neydi?" sorusuna Ebru Polat, "Lisede değilde ilkokuldayken okulu soymuştuk. İki tane kız arkadaşımla birlikte. Ama yakalanmıştık ve ceza almıştık" yanıtını verdi.

2005'te Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlayan Polat, bir süre avukat olarak görev yaptı ve ardından Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yaptı.





