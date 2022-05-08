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Şarkıcı Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla nefesleri kesti!

08.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat aktif olarak kullandığı Instagram hesabından işi ve günlük hayatıyla ilgili kareleri paylaşıyor. Çilli Bom, Sol Yanım, Hazmedemeyenlere Soda gibi şarkıları seslendiren Ebru Polat, cesur pozuyla yaktı geçti.

Şarkıcı Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla nefesleri kesti!

Şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isim, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

EBRU POLAT'TAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

Ebru Polat, derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Şarkıcı Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla nefesleri kesti!

Gönderileriyle gündemden düşmeyen isim Ebru Polat, Instagram'ın en cesur isimlerinden biri.

Şarkıcı Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla nefesleri kesti!

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan 38 yaşındaki Ebru Polat geçtiğimiz haftalarda takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapmış ve en çılgın anını anlatarak duyanları şaşkına çevirmişti.

Şarkıcı Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla nefesleri kesti!

"OKULU SOYMUŞTUK"

Bir takipçisinin "Lisedeki en çılgın anın neydi?" sorusuna Ebru Polat, "Lisede değilde ilkokuldayken okulu soymuştuk. İki tane kız arkadaşımla birlikte. Ama yakalanmıştık ve ceza almıştık" yanıtını verdi.

Şarkıcı Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla nefesleri kesti!

2005'te Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlayan Polat, bir süre avukat olarak görev yaptı ve ardından Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Şarkıcı Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla nefesleri kesti!

Şarkıcı Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla nefesleri kesti!

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Ebru Polat
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