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Şarkıcı Ekin Akkaş çiftçiliğe başladı

04.05.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Ekin Akkaş, Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına katıldı. Güvercinlik Mahallesi'nde sera kuran 46 yaşındaki sanatçı, "Herkes sezonu denizde açar, ben tarlada açtım" dedi.

Şarkıcı Ekin Akkaş çiftçiliğe başladı

Özgün müziğin ünlü ismi Ekin Akkaş, çiftçiliğe başladı. Bodrum Güvercinlik’te aldığı tarlaya sera kuran ile ekim yapmaya başlayan türkücü, “Müzikte de oyunculukta da emeğinin karşılığını alkışla alıyorsun ama her zaman bu alkış gelmeyebiliyor. Toprak ne ekersen veriyor” dedi.

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"BODRUM SEZONUNU TARLADA AÇTIM"

Toprak ekip dikmenin en büyük hobisi olduğunu belirten şarkıcı, "Müzik ve oyunculuk en güzel hobilerimdi, kazanç kapım oldu. Toprak ile uğraşmak hobimdi, işim oldu. Sevdiğim her şeye sahip olmak beni mutlu ediyor. Herkes Bodrum sezonunu denizde açar, ben tarlada açtım” ifadelerini kullandı.
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Bodrumlu çiftçi Ekin Akkaş, “Verimli bir sezon olacak” diyerek, pazardaki fiyatların düşeceği müjdesini de verdi.

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Bodrum
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