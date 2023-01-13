Şarkıcı Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte MasterChef konuğu Kubat'ın hayatı!

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef programında ünlülere özel bölümünde şarkıcı Kubat da yer aldı. Peki Şarkıcı Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Kubat 1996 yılından beri müzik piyasasında yer alıyor. 2016'da Al Ömrümü, 2018'de Türküyüz albümlerini piyasaya sürdü. İşte detaylar...

ŞARKICI KUBAT KİMDİR?

1974 Belçika Anvers doğumlu Kubat 47 yaşındadır. Gerçek adı Ramazan Kubat'tır.

Ailesi Belçika'ya Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göç etti. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir.

Müziğe, beşinci yaş gününde babasının hediye olarak aldığı curatla başladı. Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okudu.

1995'te ilk albümünü İstanbul'da çıkardı. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

KUBAT'IN ALBÜMLERİ

1996: Kubat

1997: Bugün

1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm

2000: Arşiv 1-2-3

2003: Lokman

2005: Yare Doğru

2008: Kubat 2008

2010: İnce İnce

2013: İyi Olacaksın

2016: Al Ömrümü

2018 Türküyüz

