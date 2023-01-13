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Şarkıcı Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte MasterChef konuğu Kubat'ın hayatı!

13.01.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Kubat, sevilen yemek programı MasterChef'in ünlüler özel bölümünde yer aldı. Bununla beraber Kubat hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Kubat'ın Kubat, Bugün, Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm adında albümleri bulunuyor. Peki Şarkıcı Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Şarkıcı Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte MasterChef konuğu Kubat'ın hayatı!

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef programında ünlülere özel bölümünde şarkıcı Kubat da yer aldı. Peki Şarkıcı Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Kubat 1996 yılından beri müzik piyasasında yer alıyor. 2016'da Al Ömrümü, 2018'de Türküyüz albümlerini piyasaya sürdü. İşte detaylar...

ŞARKICI KUBAT KİMDİR?

1974 Belçika Anvers doğumlu Kubat 47 yaşındadır. Gerçek adı Ramazan Kubat'tır.

Ailesi Belçika'ya Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göç etti. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir.

Şarkıcı Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte MasterChef konuğu Kubat'ın hayatı!

Müziğe, beşinci yaş gününde babasının hediye olarak aldığı curatla başladı. Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okudu.

1995'te ilk albümünü İstanbul'da çıkardı. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

KUBAT'IN ALBÜMLERİ

1996: Kubat
1997: Bugün
1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm
2000: Arşiv 1-2-3
2003: Lokman
2005: Yare Doğru
2008: Kubat 2008
2010: İnce İnce
2013: İyi Olacaksın
2016: Al Ömrümü
2018 Türküyüz

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