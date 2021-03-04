Şarkıcı Lara dikişli dudaklarını paylaştı! 'Sonunda küçüldü'

Yıllar önce çıkardığı 'Katmer Katmer' ve 'Adam Gibi Adam' şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan Lara, birçok ünlünün aksine dudaklarını büyütmek yerine küçültmeyi tercih etti.

Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. İşlem sırasında ünlü şarkıcının dudağına tamı tamına 30 dikiş atıldı. Lara'nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.

'SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ'

Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

500 BİN TL'YE SAÇLARINI SİGORTALATIYOR

Şimdilerde çıkardığı yeni şarkının heyecanını yaşayan şarkıcı Lara, saçları için radikal bir karar aldı.

Uzun ve tamamen doğal olduğunu söylediği saçlarını sigortalatmak için adım atan ünlü şarkıcı, bu işlem için şirkete tam 500 bin TL ödeyecek.

