Şarkıcı Lizzo hakkında olay dava! "Müstehcen cinsel fanteziler, baskı ve dahası..."

Dünyaca ünlü şarkıcı Lizzo popüler şarkılarıyla ve beden olumlama pozlarıyla son yılların yükselen isimleri arasında yer alıyordu. Lizzo şimdi ise hakkındaki iddialarla gündeme bomba gibi düşmüş durumda.

Lizzo ile çalışan 3 dansçı şarkıcıya dava açtı. Arianna Davis, Crystal Williams ve Noelle Rodriguez, Lizzo'nun kendilerine cinsel, ırksal ve dini taciz yoluyla yaklaştığını ve toksik bir çalışma ortamı yarattığını öne sürdü.

ÇIPLAK SANATÇIYA DOKUNMASI İÇİN BASKI

Los Angeles'ta açılan ve ilk olarak NBC News tarafından haberleştirilen davaya göre, Lizzo'nun bir dansçıya Amsterdam'daki bir kulüpte başka bir çıplak sanatçıya dokunması için baskı yaptığı, birkaç dansçıya çalışırken içki içtikleri yönünde yanlış suçlamalarda bulunduktan sonra 12 saatlik 'dayanılmaz' bir seçmeye tabi tuttuğu iddia ediliyor.

EVLİLİK ÖNCESİ CİNSEL İLİŞKİYE GİRENLERİ...

Davada ayrıca Lizzo'nun dans kaptanı Shirlene Quigley'in Hıristiyan inançlarını diğer dansçılara dayattığı ve evlilik öncesi cinsel ilişkiye girenleri aşağıladığı, ayrıca oral seks simülasyonu yaptığı, müstehcen cinsel fanteziler paylaştığı ve bir dansçının bekaretini tartıştığı iddia ediliyor.



Davada yasal adı Melissa Viviane Jefferson olan Lizzo, yapım şirketi Big Grrrl Big Touring, Inc ve Quigley sanık olarak yer alıyor.



