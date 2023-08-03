MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 16 kilo vermişti! Nurgül Yeşilçay'dan tatil pozları

16 kilo vermişti! Nurgül Yeşilçay'dan tatil pozları

03.08.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi sezon finali yapınca soluğu sevgilisi Necati Kocabay ile tatilde alan Nurgül Yeşilçay'dan bikinili pozlar geldi. Kısa süre önce 16 kilo veren güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, 16 kilo vermesiyle gündeme gelmişti. Dizisi sezonu geç bitiren güzel oyuncu sonunda tatile gitti.

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Yeşilçay bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

1

"BİLDİĞİNİZ AÇ KALDIM"

Fit hali ile beğeni toplayan 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay daha zayıflama sırrını vermişti.

2

Nurgül Yeşilçay, "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" demişti.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ruhun Duymaz'ın Ece'si başını örtüp poz verdiRuhun Duymaz'ın Ece'si başını örtüp poz verdi
22 gün önce ayrılık yaşadı, yeni aşkla poz geldi! Ünlü isimden olay yorum22 gün önce ayrılık yaşadı, yeni aşkla poz geldi! Ünlü isimden olay yorum
Ameliyat yaraları iyileşti... Cinsiyet değiştiren oyuncudan iç çamaşırlı poz! Ameliyat yaraları iyileşti... Cinsiyet değiştiren oyuncudan iç çamaşırlı poz!
Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay Oyuncu sevgilisi yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

“İnsanlar bu türü anlayamıyor"

“İnsanlar bu türü anlayamıyor"

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Günün Videosu

Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!
Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.