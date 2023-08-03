16 kilo vermişti! Nurgül Yeşilçay'dan tatil pozları

Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, 16 kilo vermesiyle gündeme gelmişti. Dizisi sezonu geç bitiren güzel oyuncu sonunda tatile gitti.

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Yeşilçay bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

"BİLDİĞİNİZ AÇ KALDIM"

Fit hali ile beğeni toplayan 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay daha zayıflama sırrını vermişti.

Nurgül Yeşilçay, "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" demişti.



