MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Nazan Öncel'in emekli maaşı yorumu gündem oldu: "Elleri titreye titreye..."

Şarkıcı Nazan Öncel'in emekli maaşı yorumu gündem oldu: "Elleri titreye titreye..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.02.2024 09:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Nazan Öncel, Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) albüm lansmanı kapsamında Alan Kadıköy sahnesinde sevenleriyle buluştu. Öncel'den dikkat çeken bir emekli maaş yorumu geldi. Öncel, "Elleri titreye titreye, bir 20 bin lira yapamadılar" dedi.

Şarkıcı Nazan Öncel'in emekli maaşı yorumu gündem oldu: "Elleri titreye titreye..."

Şarkıcı Nazan Öncel, Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) albüm lansmanı kapsamında Alan Kadıköy de bir konser verdi. Şarkıcı sahnede dillere pelesenk olmuş şarkılarını söyledi.

nazan öncel

Etkinliği Dilek İmamoğlu, Nükhet Duru, Mazlum Çimen, ressam Arslan Eroğlu, Şair Emrullah Alp ve Erdener Koyutürk gibi birçok isim katıldı.

Biletlerin tamamen tükendiği konserde albüm şarkıları ile izleyicilerine göz alıcı bir deneyim yaşatan Nazan Öncel, sevenlerinin güçlü alkışları eşliğinde konserini sürdürdü.

emekli

"20 BİN LİRA YAPAMADILAR"

Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Nazan Öncel, konserinde espriler yaparken dansıyla da beğeni topladı. Sosyal konulara da değinen şarkıcı, cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ı unutmadı, sahnede andı.

Ayrıca gündemde olan emekli maaşına da değinen Öncel, "En düşük 10 bin'i, 12 bin TL yapacaklarmış elleri titreye titreye, bir 20 bin lira yapamadılar" yorumu yaptı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melissa Vargas Azer Bülbül şarkısı paylaştı! Zehra Güneş kendini tutamadıMelissa Vargas Azer Bülbül şarkısı paylaştı! Zehra Güneş kendini tutamadı
Kenan İmirzalıoğlu Filistin sorusunu sorup isyan etti! Bella Hadid'in ailesini örnek verdiKenan İmirzalıoğlu Filistin sorusunu sorup isyan etti! Bella Hadid'in ailesini örnek verdi
Ağlayarak mektup yazdı! "Dağılsanız bile..."Ağlayarak mektup yazdı! "Dağılsanız bile..."
Anahtar Kelimeler:
Nazan Öncel ele söyledi
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek'e seslendi: "Faiz oranları artacak! Dolar 100 TL de olsa..."

Bakan Şimşek'e seslendi: "Faiz oranları artacak! Dolar 100 TL de olsa..."

İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp Mansur Yavaş’tan özür dilettiler

İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp Mansur Yavaş’tan özür dilettiler

Kopuk ile ekrana dönen Biran Damla Yılmaz ceketini çıkarınca...

Kopuk ile ekrana dönen Biran Damla Yılmaz ceketini çıkarınca...

Emekli ikramiyesinde bu yeni rakamı ilk kez duyacaksınız!

Emekli ikramiyesinde bu yeni rakamı ilk kez duyacaksınız!

Kabine bugün toplanıyor! Öğretmen ataması gündemde

Kabine bugün toplanıyor! Öğretmen ataması gündemde

Kenan İmirzalıoğlu Filistin sorusunu sorup isyan etti! Belle Hadid'in ailesini örnek verdi

Kenan İmirzalıoğlu Filistin sorusunu sorup isyan etti! Belle Hadid'in ailesini örnek verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.