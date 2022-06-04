Şarkıcı Simge Sağın yarı çıplak poz verdi! "Hiç giyinmesen daha iyiydi"

Miş Miş, Öpücem şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan Simge Sağın gerek sesi, gerek sahne performansı ile son yıllarda gündemde olan sanatçılardan biri. Sosyal medya yönünü de güçlü tutan Sağın, cesur pozlarıyla nefes kesiyor.

"HİÇ GİYİNMESEYDİN DAHA İYİYDİ"

Simge Sağın cesur pozuyla takipçilerine parmak ısırttı.

Sağın'ın yarı çıplak pozuna takipçileri, "Hiç giyinmesen daha iyiydi", "Eski haline dön", "Çok güzel görünüyorsun", "40 yaşında değil 20 yaşında bu" gibi yorumlar yaptı.

Başarılı şarkıcı Simge Sağın, birçok hit parçayı seslendirmiş kadın sanatçılardan biri.

Kariyerinin yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziğiyle de gündemde yerini alıyor.

Sık sık sahne alan ve hayranlarıyla bir araya gelen Sağın, sahne kıyafetleriyle beğeni topluyor.





