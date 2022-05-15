Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti! "İçin görünüyor"

Son zamanların popüler şarkıcılarından biri olan Simge, müzik kariyerine aktif olarak devam ediyor. Sahnede hayranlarıyla buluşan Simge'nin seçtiği sahne kıyafetleri dikkat çekiyor.

SİMGE SAHNEDE TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

40 yaşındaki şarkıcı Simge sahnede cesur parçalar tercih ediyor.

Dekolteli elbiselerin ardından bu defa iç gösteren elbise tercih eden Simge, fit vücuduyla da dikkat çekiyor.

Mini transparan elbiseyle sahneye çıkan Simge'ye, "İçin görünüyor", "Gülşen'e benzeme çabaları" gibi yorumlar geldi.

Simge Sağın geçtiğimiz günlerde leopar desenli minisiyle sahneyi sallamıştı.

İşte Simge Sağın'ın birbirinden cesur sahne kıyafetleri...





