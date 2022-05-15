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  4. Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti! "İçin görünüyor"

Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti! "İçin görünüyor"

15.05.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzülmedin mi?, Miş Miş, Öpücem gibi parçalarla müzik kariyerinde oldukça iyi bir çıkış yakalayan şarkıcı Simge sık sık sahne alıyor ve sahnede verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Simge, sahne ve hayranları için birbirinden cesur kıyafetler tercih etmeye devam ediyor.

Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti! "İçin görünüyor"

Son zamanların popüler şarkıcılarından biri olan Simge, müzik kariyerine aktif olarak devam ediyor. Sahnede hayranlarıyla buluşan Simge'nin seçtiği sahne kıyafetleri dikkat çekiyor.

SİMGE SAHNEDE TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

40 yaşındaki şarkıcı Simge sahnede cesur parçalar tercih ediyor.

Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti!

Dekolteli elbiselerin ardından bu defa iç gösteren elbise tercih eden Simge, fit vücuduyla da dikkat çekiyor.

Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti!

Mini transparan elbiseyle sahneye çıkan Simge'ye, "İçin görünüyor", "Gülşen'e benzeme çabaları" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti!

Simge Sağın geçtiğimiz günlerde leopar desenli minisiyle sahneyi sallamıştı.

Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti!

İşte Simge Sağın'ın birbirinden cesur sahne kıyafetleri...

Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti!

Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti!

Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti!

Şarkıcı Simge sahnede mini transparan elbisesiyle yaktı geçti!

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Simge Sağın
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