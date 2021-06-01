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Şarkıcı Yaşar ve psikolog eşi 10. yıllarını gelinlik ve damatlık giyerek kutladılar!

01.06.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Yaşar, bugün psikolog eşi Merve Günaçgün ile evliliklerinin 10. yılını kutladılar. Ünlü şarkıcı ve eşi geçen onuncu yıllarının ardından gelinlik ve damatlık giyerek objektif karşısına geçti. Çifte oğulları Kerem'de eşlik etti. Bu pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan, "10. yılımızı kutladık" notunu düştü.

Sesi ve müziğiyle gönüllerde taht kuran şarkıcı Yaşar, aile yaşantısıyla da ilgi çekiyor. Yıllar önce psikolog Merve Günaçgün ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yayınladığı kareler ile kutladı. 10. yıllarını kutlayan ikili geçen zamanın ardından gelinlik ve damatlığını giyerek pozlar verdi. Çiftin pozları takipçileri tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Yaşar ve psikolog eşi Merve Günaçgün 10. yıllarını böyle kutladılar!

51 yaşındaki şarkıcı Yaşar, İnstagram hesabından eşi Merve Günaçgün ile birlikte çekindikleri kareyi yayınlayarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Gelinlik ve Damatlık giydiler

Gelinlik ve Damatlık giydiler
10. yıllarını kutlayan ikili, gelinlik ve damatlık giyerek objektif karşısına geçti. İkiliye evliliklerinin meyvesi Kerem'de eşlik etti. Yaşar gönderisine, "10. Yılımızı kutladık. İyi dileklerini gönderen herkese teşekkürler " notunu düştü.

Tesadüfler onları birleştirdi

Tesadüfler onları birleştirdi
Tanışma hikayeleri ile herkesi etkileyen çift, yaşadıkları büyük tesadüflerin ardından sürpriz karar ile 2011 yılında hayatlarını birleştirdi.

İmza gününden nikah masasına

İmza gününden nikah masasına
Çiftin tanışma hikayesi ise tam bir tesadüfler üzerine kurulu. Şarkıcı Yaşar, 2003 yılında şiir kitabı 'Yalnızlık Dört Bin Perde'yi çıkardı. 2006 yılında düzenlediği bir imza gününde Merve Oğuz kendisine bir kitap imzalattı ve ardından defalarca kez karşılaştı.
Yıllarca evlilikten kaçtığını söyleyen ünlü şarkıcı, 2012 yılında baba olacağını müjdelemişti. Şimdilerde ise 9 yaşında Kerem yaşında bir oğlan babası.
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