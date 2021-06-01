Şarkıcı Yaşar ve psikolog eşi 10. yıllarını gelinlik ve damatlık giyerek kutladılar!

Sesi ve müziğiyle gönüllerde taht kuran şarkıcı Yaşar, aile yaşantısıyla da ilgi çekiyor. Yıllar önce psikolog Merve Günaçgün ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yayınladığı kareler ile kutladı. 10. yıllarını kutlayan ikili geçen zamanın ardından gelinlik ve damatlığını giyerek pozlar verdi. Çiftin pozları takipçileri tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

İmza gününden nikah masasına

Çiftin tanışma hikayesi ise tam bir tesadüfler üzerine kurulu. Şarkıcı Yaşar, 2003 yılında şiir kitabı 'Yalnızlık Dört Bin Perde'yi çıkardı. 2006 yılında düzenlediği bir imza gününde Merve Oğuz kendisine bir kitap imzalattı ve ardından defalarca kez karşılaştı.