Şarkıcı Yasemin Mori’den ilgi çeken paylaşım: 'İyi ki geldin bana fantastik bebeğim' Yasemin Mori kimdir?

Farklı tarzı ve sesiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Yasemin Mori anne oldu. Yasemin Mori’nin bebeğiyle birlikte yaptığı paylaşımın altına yazdığı not takipçileri tarafından çok konuşuldu. Şimdi, ünlü ismin hayranları tarafından detaylar merak ediliyor. Yasemin Mori kaç yaşında? Yasemin Mori evli mi? Yasemin Mori sevgilisi kim? İşte Yasemin Mori ve oğlu hakkında detaylar...

“İYİ GELDİN BANA FANTASTİK BEBEĞİM”

Bir süredir beraber çalıştığı müzisyen Serhat Şensesli ile beraber olan Yasemin Mori anne oldu. Yasemin Mori oğlu ile beraber çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafın altına “Milo ile 2. ayımız! Her şey seninle daha güzel, iyi ki geldin bana fantastik bebeğim” notunu düştü. Paylaşım, takipçilerden çok sayıda beğeni alırken sosyal medyada da konuşuldu. Yasemin Mori’nin oğlunun adı ise Milan.

YASEMİN MORİ KİMDİR?

4 Mart 1982 doğumlu olan Yasemin Mori şu an 38 yaşındadır. Yasemin Mori gerçek adı ise Yasemin Aygün Savgı’dır. Bağımsız rock, alternatif rock tarzı müzik yapan Mori, babasının mesleği nedeniyle doğumundan itibaren Ankara, Kuzey Kıbrıs, Edirne ve Diyarbakır gibi çok sayıda şehirde yaşadı. Yasemin Mori nereli sorusu da soruluyor. Mori’nin İstanbul doğumlu olduğu ve Rumeli göçmeni olan Bulgaristan Türkü akrabalarının bulunduğu biliniyor. Yasemin Mori, Mori takma adını Jim Morrison, Memento Mori ve sevgi sözcüğü olarak kullanılan kız anlamına gelen kelimeden alıyor.

10 Temmuz 2020’de bebeğini dünyaya getiren ünlü şarkıcının şarkıları arasında Hayvanlar, Aslında Bir Konu Var, Estrella, Nolur Nolur Nolur, Deli Bando, Beni Bana Bırak, Rampa Stampa ve Dünya bulunuyor. Ünlü şarkıcı Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü mezunu.

