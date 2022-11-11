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'Şarkıcıyım, pop söylüyorum!' Muharrem İnce'yi tanımadı, 'Sen kimsin?' diye sorunca olay oldu

11.11.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem İnce'nin Ağrı yaptığı vatandaş ziyaretleri sırasında ilginç bir olay yaşandı. Kalabalığı görüp İnce'nin yanına gelen ve fotoğraf çektiren bir genç, daha sonra İnce'yi tanımadığını belirterek 'Sen kimsin?' diye sordu. Önce kısa bir şaşkınlık yaşayan İnce ise "Şarkıcıyım, pop söylüyorum. Kıyafetim de öyle zaten" dedi. Yaşanan ilginç anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ağrı sokaklarına çıktı. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Muharrem İnce, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. İnce'nin gençlerle fotoğraf çektirdiği anlarda yaşanan bir olay ise herkesi güldürdü.

MUHARREM İNCE'Yİ TANIMADI: SEN KİMSİN?

Kalabalığı görüp gelen ve Muharrem İnce ile fotoğraf çekilen iki genç kızdan biri daha sonra İnce'ye dönerek "Bir şey soracağım. Sen kimsin?" dedi.

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"ŞARKICIYIM, POP SÖYLÜYORUM"

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan İnce ise "Şarkıcıyım, pop söylüyorum. Kıyafetim de öyle zaten" diye yanıt verdi.

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SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Etraftakilerin gülümsemesine neden olan anlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

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Ağrı Muharrem İnce Memleket Partisi

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