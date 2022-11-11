'Şarkıcıyım, pop söylüyorum!' Muharrem İnce'yi tanımadı, 'Sen kimsin?' diye sorunca olay oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ağrı sokaklarına çıktı. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Muharrem İnce, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. İnce'nin gençlerle fotoğraf çektirdiği anlarda yaşanan bir olay ise herkesi güldürdü.
Kalabalığı görüp gelen ve Muharrem İnce ile fotoğraf çekilen iki genç kızdan biri daha sonra İnce'ye dönerek "Bir şey soracağım. Sen kimsin?" dedi.
Kısa süreli şaşkınlık yaşayan İnce ise "Şarkıcıyım, pop söylüyorum. Kıyafetim de öyle zaten" diye yanıt verdi.
Etraftakilerin gülümsemesine neden olan anlar, sosyal medyada hızla yayıldı.