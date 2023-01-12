Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümde kimler var? Alpay ve Zamansız Şarkılar rüzgarı esecek

Şarkılar Bizi Söyler bu hafta 65. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Geçen hafta yılbaşı özel bölümünün özeti yayınlanan programda Alpay ve Zamansız Şarkılar rüzgarı esecek. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Şarkılar Bizi Söyler'in konukları ise belli oldu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler'de hafta kimler var? İşte tüm detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Kanal D’nin, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta yine birbirinden ünlü isimler var.

14 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 65. yeni bölümün konukları arasında; Alpay, Yeliz, Kubat, Gökhan Tepe ve Cemil Demirbakan bulunuyor.

Alpay’ın unutulmaz eserleri ve Türk müziğine damga vuran zamansız şarkıları tüm konuklar tarafından hep birlikte söylenecek, hayran bırakan performanslarla Şarkılar Bizi Söyler stüdyosunda adeta müzik ziyafeti yaşanacak.

