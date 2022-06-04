Şarkılar Bizi Söyler konuğu İsmail Altunsaray kimdir? İsmail Altunsaray kaç yaşında ve nereli?

Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olarak katılan İsmail Altunsaray hakkında araştırmalar hız kazandı. İsmail Altunsaray Kız Senin, Kurusa Fidanım, Asker Kınası gibi şarkıları seslendirdi. Altunsaray, 2012 yılında Songül Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu İsmail Altunsaray kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?

16 Ağustos 1980 Kırşehir doğumlu İsmail Altunsaray 41 yaşındadır. Bağlama çalmaya henüz 12 yaşındayken başladı. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde aldı.

İsmail Altunsaray, Abdal aşiretine mensup değildir ancak Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali gibi efsanelerden feyz almış ve sanatını, bağlama ve vokal icrasını ve tavrını geliştirmiştir. Aynı zamanda konservatuvarda aldığı nazari bilgiler ile harmanlayarak alaylı ve mektepli nadir sanatçılar arasına girmeyi başarmıştır.



