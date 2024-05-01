Ankara'daki şiddetli yağış sürüyor! Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı, bir vatandaş aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi

Başkentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Sincan ilçelerinde cadde ve sokaklar, alt geçitler suyla kaplandı. Bazı yollarda çökmeler oluştu. Birçok araç alt geçitlerde mahsur kaldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ AKŞAM DA DEVAM ETTİ

Ankara'da gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Birçok ilçede sağanak sele neden olurken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Suyla dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana gelirken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

BİR VATANDAŞ ARACIN ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLEDİ!

Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kalırken, bir vatandaşın aracının üzerinde kurtarılmayı beklediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇÖKME MEYDANA GELEN YERDE DERİN ÇUKUR OLUŞTU!

Yenimahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi Uygun Sokak'ta sağanak nedeniyle yol çöktü. Çökme meydana gelen yerde derin çukur oluştu. Yaklaşık 4 metrekarelik alanda meydana gelen çökme nedeniyle elektrik direği, telefon panosu ve sokak levhası da devrilerek, 5 metrelik çukura düştü. Yolun altından geçen doğal gaz iletim hattı borusu da toprağın çökmesi ile birlikte açığa çıktı. Olayda, yaralanan olmazken; Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri çukurun etrafına şerit çekip, sürücüleri uyaran işaretler koyarak tedbir aldı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Telli, 35 yıldır aynı mahallede oturduğunu belirterek, "Burası her yağmur yağdığında göçüyor. Buranın altında dere var. Her defasında üstünü kapatıyorlar, yağmur yağdığında yine oluyor. Buranın düzgünce yapılmasını istiyoruz. Arabalarımız vardı bu alanda onları çektik. Gece belediye gelip şerit çekti" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





