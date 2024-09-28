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  4. Şarkıları yanlış söylemesiyle ünlenmişti... Kandıralı Ferdi bu defa Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu! O anlar gündem oldu

Şarkıları yanlış söylemesiyle ünlenmişti... Kandıralı Ferdi bu defa Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu! O anlar gündem oldu

28.09.2024 10:17
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.09.2024 10:17
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Şarkıları yanlış söylemesiyle ünlenen 'Kandıralı Ferdi' bu defa Serdar Ortaç'la bir araya geldi. İki Deli şarkısını kendi tarzıyla seslendiren Kandıralı Ferdi adeta Ortaç'a şarkının doğrusunu unutturdu. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şarkıları yanlış söylemesiyle tanınır hale gelen 'Kandıralı Ferdi' İlyas Yalçıntaş'ın sahnesine konuk olmuş ve 'İncirler' şarkısını söylemişti.

Kandıralı Ferdi şimdi de Serdar Ortaç ile bir araya geldi. Serdar Ortaç ile bir araya gelen Kandıralı Ferdi, Ortaç'ın en sevilen şarkılarından biri olan "İki Deli"yi kendine özgü şekilde yorumladı.

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Ortaç, Ferdi'nin performansını dinledikten sonra "Bence ruh hastası. Sen ruh hastasısın baba," diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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O ANLAR GÜNDEMDE

Bu anlar, ünlü komedyen Hayrettin’in "Serdar Ortaç’ın Kandıralı Ferdi ile imtihanı" notuyla paylaştığı videoyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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