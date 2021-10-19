Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ünlü şarkıcı Funda Arar değişimiyle şaşırttı!

İlk albümünü 2000 yılında yayınlayan ünlü şarkıcı Funda Arar, 21 yıldır sahnelerdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz Haziran ayında katıldığı bir programda değişimiyle şaşırtan Arar'ın yüzüne ne yaptırdığı merak konusu olmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla kendisine hayran bırakan Funda Arar'ın, yaşına rağmen yaşlanmaması takipçilerinin dikkatini çekmiş, Arar'ın yüzüne estetik yaptırdığı ve doğallığını bozduğu hakkında haberler ortaya atılmıştı.

Funda Arar'ın botoks ve dolgu yaptırdığı iddiaları dolaşırken, şarkıcının yüzündeki müdahalenin ne olduğu ortaya çıkmıştı.

Arar, 'yüz mezoterapisi' olarak bilinen bir işlem yaptırıyor.

Vitamin takviyesi de denilen bu uygulama, iğneyle yapılıyor ve cildi gençleştiriyor.

FUNDA ARAR KİMDİR?

Funda Arar 8 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. İlköğretimi Ankara'da okuyan Arar, üniversiteye kadar Muğla ve Sakarya'da yaşadı. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Mezuniyetinin ardından bir süre müzik öğretmenliği yaptı. İlk albümünü 2000 yılında yayınlayan Arar, Kıraç ile yaptığı Sevgiliye albümü ile "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülüne layık görüldü. Birçok albüm ve şarkı çıkaran Arar, 2005 yılında Kanaltürk'de yayınlanan Funda Arar'la Performans programını sundu.

2004 yılında Febyo Taşel ile dünyaevine giren sanatçının, 2013 yılında Aras adını verdiği bir oğlu oldu.

FUNDA ARAR ALBÜMLERİ

2000: Sevgilerde

2002: Alagül

2003: Sevda Yanığı

2006: Son Dans

2008: Rüya

2009: Zamanın Eli

2011: Aşkın Masum Çocukları

2012: Sessiz Sinema

2015: Hoşgeldin

2017: Aşk Hikayesi

2018: Arabesk

Single'lar

2007: Rüya Gibi

2013: Hafıza

2015: Bağışla

2017: Aşk Olsun

2019: Çık Aradan

2020: O Şarkıyı Çal



