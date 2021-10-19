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Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ünlü şarkıcı Funda Arar değişimiyle şaşırttı!

19.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Funda Arar'ın yaşına rağmen genç kalması, sevenlerinin dikkatini çekti. Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Funda Arar'ın gençlik sırrı bakın neymiş!

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ünlü şarkıcı Funda Arar değişimiyle şaşırttı!

İlk albümünü 2000 yılında yayınlayan ünlü şarkıcı Funda Arar, 21 yıldır sahnelerdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz Haziran ayında katıldığı bir programda değişimiyle şaşırtan Arar'ın yüzüne ne yaptırdığı merak konusu olmuştu.

Ünlü şarkıcı Funda Arar yıllara meydan okuyor! Bakın sırrı neymiş!

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla kendisine hayran bırakan Funda Arar'ın, yaşına rağmen yaşlanmaması takipçilerinin dikkatini çekmiş, Arar'ın yüzüne estetik yaptırdığı ve doğallığını bozduğu hakkında haberler ortaya atılmıştı.

Ünlü şarkıcı Funda Arar yıllara meydan okuyor! Bakın sırrı neymiş!

Funda Arar'ın botoks ve dolgu yaptırdığı iddiaları dolaşırken, şarkıcının yüzündeki müdahalenin ne olduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Funda Arar yıllara meydan okuyor! Bakın sırrı neymiş!

Arar, 'yüz mezoterapisi' olarak bilinen bir işlem yaptırıyor.

Ünlü şarkıcı Funda Arar yıllara meydan okuyor! Bakın sırrı neymiş!

Vitamin takviyesi de denilen bu uygulama, iğneyle yapılıyor ve cildi gençleştiriyor.

Ünlü şarkıcı Funda Arar yıllara meydan okuyor! Bakın sırrı neymiş!

FUNDA ARAR KİMDİR?

Funda Arar 8 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. İlköğretimi Ankara'da okuyan Arar, üniversiteye kadar Muğla ve Sakarya'da yaşadı. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Mezuniyetinin ardından bir süre müzik öğretmenliği yaptı. İlk albümünü 2000 yılında yayınlayan Arar, Kıraç ile yaptığı Sevgiliye albümü ile "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülüne layık görüldü. Birçok albüm ve şarkı çıkaran Arar, 2005 yılında Kanaltürk'de yayınlanan Funda Arar'la Performans programını sundu.

Ünlü şarkıcı Funda Arar yıllara meydan okuyor! Bakın sırrı neymiş!

2004 yılında Febyo Taşel ile dünyaevine giren sanatçının, 2013 yılında Aras adını verdiği bir oğlu oldu.

FUNDA ARAR ALBÜMLERİ

2000: Sevgilerde
2002: Alagül
2003: Sevda Yanığı
2006: Son Dans
2008: Rüya
2009: Zamanın Eli
2011: Aşkın Masum Çocukları
2012: Sessiz Sinema
2015: Hoşgeldin
2017: Aşk Hikayesi
2018: Arabesk

Single'lar
2007: Rüya Gibi
2013: Hafıza
2015: Bağışla
2017: Aşk Olsun
2019: Çık Aradan
2020: O Şarkıyı Çal


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