Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu, aynı dizide rol alan oyuncu Arda Kural'ın yaptığı açıklama sonrası gündem oldu. Sarp Levendoğlu internette günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer aldı. Bu kapsamda Sarp Levendoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu evli mi? Hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Sarp Levendoğlu'nun hayatı, biyografisi ve oynadığı filmleri sizler için derledik...

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu 25 Aralık 198'de doğdu.

Sarp Levendoğlu hem oyunculuk hem de yönetmenlik yapmaktadır.

Sarp Levendoğlu ilk oyunculuk deneyimine altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Levendoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitirdi. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır.

Sarp Levendoğlu final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde de rol almaktaydı. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmiştir. 2021 Kasım'da başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen'i canlandırmıştır.

EMRET KOMUTANIM'IN ÜSTEĞMEN LEVENT'İ SARP LEVENDOĞLU EVLİ Mİ?

Sarp Levndoğlu, 2014 yılında yayınlanan ve 2 sezon süren Küçük Ağa dizisinde baştolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. Sarp Levndoğlu ile Birce Akalay 2017 yılında ayrıldı.

SARP LEVENDOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sarp Levendoğlu'nun oynadığı filmler:

O Şimdi Asker

Emret Komutanım Şah Mat

Deliormanlı

Sarp Levendoğlu'nun oynadığı diziler:

Lise Defteri

Çınaraltı

Emret Komutanım

Zeliha'nın Gözleri

Gece Gündüz

Mor Menekşeler

Küçük Ağa

Savaşçı

