MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sarp Levendoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu evli mi? Hangi filmlerde oynadı?

Sarp Levendoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu evli mi? Hangi filmlerde oynadı?

24.02.2022 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Levendoğlu, Emret Komutanım dizisindeki rol arkadaşı Arda Kural'ın yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Bir döneme damga vuran komedi dizisi Emret Komutanım'da Üsteğmen Levent'i canlandıran Sarp Levendoğlu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki Sarp Levendoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu evli mi? Hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar...

Sarp Levendoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu evli mi? Hangi filmlerde oynadı?

Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu, aynı dizide rol alan oyuncu Arda Kural'ın yaptığı açıklama sonrası gündem oldu. Sarp Levendoğlu internette günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer aldı. Bu kapsamda Sarp Levendoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu evli mi? Hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Sarp Levendoğlu'nun hayatı, biyografisi ve oynadığı filmleri sizler için derledik...

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu 25 Aralık 198'de doğdu.

Sarp Levendoğlu hem oyunculuk hem de yönetmenlik yapmaktadır.

Sarp Levendoğlu ilk oyunculuk deneyimine altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Levendoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitirdi. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır.

Sarp Levendoğlu final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde de rol almaktaydı. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmiştir. 2021 Kasım'da başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen'i canlandırmıştır.

EMRET KOMUTANIM'IN ÜSTEĞMEN LEVENT'İ SARP LEVENDOĞLU EVLİ Mİ?

Sarp Levndoğlu, 2014 yılında yayınlanan ve 2 sezon süren Küçük Ağa dizisinde baştolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. Sarp Levndoğlu ile Birce Akalay 2017 yılında ayrıldı.

SARP LEVENDOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sarp Levendoğlu'nun oynadığı filmler:

O Şimdi Asker

Emret Komutanım Şah Mat

Deliormanlı

Sarp Levendoğlu'nun oynadığı diziler:

Lise Defteri

Çınaraltı

Emret Komutanım

Zeliha'nın Gözleri

Gece Gündüz

Mor Menekşeler

Küçük Ağa

Savaşçı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Ogeday neden yok? Sakatlandı mı?Survivor Ogeday neden yok? Sakatlandı mı?
Arda Kural eski rol arkadaşını yerden yere vurdu! "Namaz kılmak için süre istediğimde..."Arda Kural eski rol arkadaşını yerden yere vurdu! "Namaz kılmak için süre istediğimde..."
Mezdeke eşliğinde kurtlarını döktü! Olay olduMezdeke eşliğinde kurtlarını döktü! Olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Arda Kural Sarp Levendoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı

ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı

Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

İstanbul'da rehine krizi! Keskin nişancı, dehşet saçan saldırganı uzaktan etkisiz hale getirdi

İstanbul'da rehine krizi! Keskin nişancı, dehşet saçan saldırganı uzaktan etkisiz hale getirdi

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu!

Akşener'den CHP'ye gönderme: Arada hatırlatmak lazım

Akşener'den CHP'ye gönderme: Arada hatırlatmak lazım

İlginizi Çekebilir

Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşı bakın kim çıktı

Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşı bakın kim çıktı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.