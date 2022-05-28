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  4. Sarp Levendoğlu Naz Çağla Irmak aşkı bitti!

Sarp Levendoğlu Naz Çağla Irmak aşkı bitti!

28.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Levendoğlu (39), kendisi gibi oyuncu olan Naz Çağla Irmak (24) ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin beraberliği birinci yılını tamamlamadan sonlandı.

Sarp Levendoğlu Naz Çağla Irmak aşkı bitti!

Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'un ardından başka bir meslektaşı olan Naz Çağla Irmak ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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'BİR DAHA EVLENMEM' DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay’ı canlandıran Irmak ile beraberliğini sosyal medya hesabından ilan etmişti. Daha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu ile Irmak ilişkisini sonlandırdı.
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FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, TAKİPLEŞME BİTTİ

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında beraberliklerini duyuran çift, ilişkilerinin birinci yılı dolmadan ayrılık kararı aldı. Biten aşk sonrası çift birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından sildi, takipleşmeyi de bıraktı.


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Sarp Levendoğlu
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