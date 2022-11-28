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Şart eş anlamlısı nedir? Şartın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller tarih boyunca birbirleriyle çeşitli şekillerde etkileşime geçmişlerdir. Coğrafi olarak birbirine yakın olan kültürlerin birbirlerinden etkilenmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak dilleri ve edebiyatı da etkilemiştir. Bunun yanı sıra eski dönemlerde aydın olarak nitelendirilen yazarlarımızın Fransa ve İngiltere gibi ülkelere gitmeleri de dolaylı olarak dilimizi etkilemiştir. Sesteş olan şart kelimesi de farklı kökenli bir kelimedir. Peki, şartın eş anlamlısı nedir?

Şart eş anlamlısı nedir? Şartın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şart eş anlamlı kelimelerden birisinin olmasının yanı sıra sesteş bir sözcüktür. Dilimizde iki farklı şart kelimesi vardır ve iki kelimenin de kökeni farklıdır. Dilimizde en sık kullanılan ve koşul anlamında kullanılan şart kelimesi Arapça kökenlidir. Arapçada da "koşul" anlamında kullanılan "şarṭ" kelimesinden alıntıdır. Bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul.

Bir diğer şart kelimesi de Fransızca kökenlidir. Fransızcada "belge, protokol" anlamına gelen "charte" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin yeni döneminde kullanılmaya başlanan bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Temel kural belgesi

Şart kelimesini içerisinde bulunduran cümle örnekleri vermek gerekirse:

  • Annesi çocuğuna odasını toplaması şartında dışarıya çıkabileceğini söyledi.
  • Bu durumda şartlarını sıralayıp kabul edilmesi için ısrar etti.
  • Genç adam, kızın tüm şartlarını kabul etmişti.
  • Hangi şartlar altında yaşadığını tahmin bile edemedim.
  • Bu şartlar altında sizinle çalışmam mümkün değil.
  • 1990 yılında yapılan zirvede 34 ülkenin katılımıyla "Paris Şartı" adındaki ortak metin imzalandı.
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Şart kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılık durumunu dilimizdeki neredeyse her kelime gösterir. Eş anlamlı olan kelimeler farklı ifade edilmelerine rağmen anlam olarak aynı ifadeleri karşılarlar. Eş anlamlı kelimelerin cümle içinde birbirleri yerine kullanımlarında herhangi bir yanlışlık olmasa da kelimelerin birden fazla anlamının olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda sesteş olan kelimelere de dikkat edilmeli ve eş anlamlı kelimeler kullanılırken sadece cümlenin değil aynı zamanda asıl kelimenin anlamı da kontrol edilmelidir. Sesteş olan şart kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Cümlenin anlamına göre şartın eş anlamlısı kelimeler şart yerine kullanılabilir. Şart eş anlamlısı kelimeler:

  • Kayıt
  • Koşul
  • Kondisyon
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Şart eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şart kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, şartın koşul anlamını karşılayan kelimelerdir. Cümle içinde koşul anlamında kullanılan şart kelimesinin yerine bu eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Şart eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Kayıtsız bir şekilde sana inanacağımı sanıyorsan yanılıyorsun.
  • Eğer bana inanmak için koşul belirteceksen bana inanmadığını düşüneceğim.
  • Yarışmaya katılmak istediğimde birçok koşulla karşılaştım.
  • Sen de bu durumu kayıtsız kabul ediyorsan ben de kabul edeceğim.
  • Bundan otuz yıl önceki takımlar oyun ve kondisyon bakımından daha iyiymiş, kazanmaları elbette normal.
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