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Sevgi eş anlamlısı nedir? Sevgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize farklı medeniyet ve kültürlerin dillerinden girmiş olan birçok sözcük bulunur. Dilimizde alıntı olan kelimelerin yanı sıra yadsınmaycak kadar Türkçe kökenli sözcük de bulunur. Sevgi sözcüğü de bunlardan biridir. Türkçe kökenli olan sevgi kelimesi ve eş anlamlıları, konuşma ve yazışmalarda çok sık tercih edilen kelimelerdendir. Peki, sevgi kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Sevgi eş anlamlısı nedir? Sevgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sevgi kelimesi Türkçedir. Orta Türkçede "muhabbet" anlamına gelen "sevgü" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre sevgi sözcüğü tek bir manayı ifade etmektedir. Kişiyi bir şeye veya bir kimseye karşı şefkat, bağlılık, arkadaşlık, dostluk, samimiyet, yakınlık göstermeye yönelten sevme duygusudur. Sevgi kelimesi cümle içerisinde isim türünde kullanılır. Ayrıca günümüzde kız bebeklere sıklıkla verilen adlardan biridir.

Sevgi sözcüğünün içinde geçtiği ve en sık kullanılan birleşik kelimelerden biri "sevgi seli"dir. Bu sözcük, aşırı sevme duygusunu ifade etmek için tercih edilir. Ayrıca "sevgi beslemek" gibi birleşik kelimelerde de sevgi kelimesine yer verilmektedir.

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Sevgi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sevgi kelimesinin eş anlamı olan sözcükler birden fazladır. Eş anlamlı yani anlamdaş kelimeler aynı anlama gelen sözcüklerdir. Bu sözcükler konuşma veya yazılı metinlerde birbirlerinin yerini tutmaktadır. Sevgi eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "muhabbet" sözcüğüdür. Sevgi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Hatır
  • Kalp
  • Muhabbet
  • Sevim

Yukarıdaki eş anlamlı kelimeler dışında sevgi sözcüğü yerine zaman zaman "beğenme", "bağlılık" ve "aşk" gibi sözcükler de kullanılsa da bu sözcükler sevgiyle aynı anlama gelmezler.

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Sevginin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İnsanlar birbirlerine hissettikleri birtakım duyguları ifade etmek için sevgi kelimesinden yararlanmaktadır. Bu sözcük yalnızca aşk için değil canlı veya cansız her şey için kullanılabilmektedir. Sevgi eş anlamlısı kelimeler günümüzde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Aşağıdaki listede sevginin eş anlamlısı olan sözcükler ile kurulan bazı örnek cümleler bulunmaktadır:

  • İlk günden beri herkesin hürmet ve muhabbetini kazanmıştı.
  • Aralarında öyle bir muhabbet var ki sorma, ama ailesi pek razı değilmiş buna.
  • Bu işi yapasım çok yoktu ama sırf senin hatırın için bunu yaptım.
  • Ahmet Bey’in elleri titriyor, kalbi sarsılıyordu.
  • Eve gelmediğin günlerde yüreğim hep ağzımda atıyor.
  • Yârenine duyduğu sevim o kadar güçlüydü ki...
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