Şaşırtan cinsel tercih! Nesnelere ilgi duyan Noorul Mahjabeen Hassan nesnelerle ilişki yaşıyor

24 yaşındaki genç adam onlarca insanla duygusal ilişki kurduktan sonra teknoloji sevgisinin bambaşka bir boyuta ulaştığını anlattı. Teknolojinin kendisine yüksek dozda haz verdiğini ifade eden Hassan, mobilyalarla, bilgisayar oyunu olan Tetris’le ve Google Cloud yazılımıyla ilişkisi olduğunu iddia etti. Diğer insanların cinsel arzularını garip bulduğunu anlatan Hassan, bu durumun eski bir animizm inancına dayandığını ve bir fetiş olmadığını açıkladı.

“HER ŞEYİN BİR RUHU VAR”

Eski bir inanış biçimi olarak animizm hakkında bilgi veren Hassan, “Tüm nesnelerin, kavramların ve var olan her şeyin bir ruhu olduğı veya ona bağlı bir tür bilince sahip olduğunu ifade eder. Birçok insan travma ya da başka bir nedenden dolayı bu inanışa sahip olduğumu düşünüyor. Ama dört yaşından beri böyle hissediyorum. Her şey çizgi filmindeki bir karaktere aşık olmamla ile başladı.” dedi.

Şu anda Central Florida Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi okuyan Fractal, bir nesneyle ilk ilişkisinin 15 yaşında Dave adında bir multimetre ile başladığını söylüyor. Ancak 2016 yazında Tetris yapboz oyununa aşık oldu ve odasını Tetris hatıralarıyla doldurmaya ve telefonunda veya Gameboy'da ikonik atari oyunu oynayarak günde on iki saat kadar harcamaya başladı.

TELEPATİK OLARAK SORDU

Her gece Tetris yastığıyla yattığını ve diğer Tetris temalı nesnelerle cinsel ilişkiden zevk aldığını iddia ediyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunla evlenmeyi planlamıştı, ancak geçen yıl oyun "telepatik olarak" cinsel bir ilişkiyle ilgilenmediğini söylediği için oyundan ayrıldı.



